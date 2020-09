Brand am Landestheater Eisenach - Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Eisenach. Am Landestheater Eisenach hat es am frühen Mittwochmorgen gebrannt. Immer wieder kommt es in der Kulturstätte zu Feuerwehreinsätzen. Nun mussten die Rettungskräfte erneut ausrücken.