Immer mehr Menschen in Mihla heben wegen der enormen Verkehrsbelastungen und vieler Gefahrensituationen am Mihlaer Nadelöhr der Landesstraße 1016 sorgenvoll die Hände.

Aber das Land lege die Hände lieber in den Schoß kritisieren sie. Einerseits seien nach Infrastrukturministerium „keine weiteren möglichen und zweckmäßigen verkehrsrechtlichen Änderungen“ nötig, aber andererseits streicht das Land in Beantwortung der kleinen Anfrage des Landtagsabgeordneten Robert-Martin Montag (FDP) gerade die hohe Bedeutung der L 1016 als Verbindungsachse zwischen Eisenach und Mühlhausen hervor. Aufgrund des hohen Stellenwerts dieser Verkehrsverbindung im Westen Thüringens gäbe es, so die Antwort, keine Voraussetzungen, die ein Durchfahrtsverbot für Lastwagen rechtfertige. „Eine Ortsumgehung ist für Mihla nicht geplant, da hierfür kein Bedarf ermittelt worden sei“, ärgert sich Sebastian Bethge (FDP), dass gefährliche Situationen und Dauerbelastungen noch auf viele Jahrzehnte hinaus weiter in Kauf genommen würden. Das Stadt- und Kreistagsmitglied schob die Anfrage mit Montag an.

„Die enorme Verkehrs- und Lärmbelastung der Mihlaer Einwohner wird vom Infrastrukturministerium bisher nicht ansatzweise berücksichtigt – die Antwort der Landesregierung wirkt für mich völlig inkonsequent und in sich widersprüchlich“, betont Sebastian Bethge. Antwort der Staatssekretärin Susanna Karawanskij erscheint die bereits vor vielen Jahren angeordnete Geschwindigkeitsbegrenzung auf generell Tempo 30 ausreichend, da vom Freistaat keinerlei weitere Maßnahmen auch nur in Erwägung gezogen werden. Aufgrund der Lärmwerte, so das Antwortschreiben weiter, sei das generelle Tempo-30-Limit aber im letzten Jahr auf darüber hinausgehende Bereiche für den Schwerlastverkehr ausgeweitet worden. „Die Staatssekretärin sollte sich nicht auf der Geschwindigkeitsbegrenzung ausruhen“, fordert Sebastian Bethge eine objektive Betrachtung der Verkehrsverhältnisse.

Da auch unzählige Vorstöße des damaligen Mihlaer Bürgermeisters und heutigen Rathauschef des Amts Creuzburg, Rainer Lämmerhirt (UWG), unerhört im Sande verliefen, schlagen nun Mihlas Einwohner Krach, um eine akzeptable Lösung herbeizuführen. Die „Verkehrsbelastung L1016“ kommt auf die Tagesordnung des Mihlaer Ortsteilrats. Dazu sind Interessierte für Donnerstag, 22. Oktober, 19 Uhr, in die „Goldenen Aue“ eingeladen.

In den Einwohnerversammlungen ist das Thema regelmäßig platziert. Schon im Jahr 2003 war ein Nachtfahrverbot für Laster nicht durchsetzbar. Auch eine im Jahr 2010 geforderte Ampelanlage für die Engstelle stößt beim Straßenbauamt Südwestthüringen auf Ablehnung. Immer rempeln in der Neustadtstraße und der Propelstraße Lastwagen Fassaden und Toreinfahrten. Das Land möchte, dass Autos und Laster gen Mühlhausen nicht die L1016 nutzen, sondern die B84 und B247 über Bad Langensalza. Die mit der Nordverlegung der A4 prognostizierte Entlastung Mihlas ist nie eingetreten. Verkehrszählung zufolge, knatterten pro Tag rund 8000 Autos und knapp 800 Brummis durch den Ort.