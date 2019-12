In der offenen Werkstatt des Lutherhauses kann jeder die Kunst des Buchdrucks erlernen.

Buchdruck selber ausprobieren

Marius Wallstein, Laura Crowson und Sebastian Beck haben die offene Werkstatt im Eisenacher Lutherhaus schon mit Begeisterung ausprobiert. Wer selbst ebenfalls einmal stilecht mit Tusche und Feder schreiben oder lernen will, wie eine echte Buchseite entsteht, ist am 11. und 15. Dezember, jeweils 10 bis 14 Uhr, im Eisenacher Lutherhaus willkommen. Treffpunkt ist „Luthers Werkstatt“, bitte den Eingang von der Lutherstraße her benutzen. Die Teilnahme kostet drei Euro pro Person.