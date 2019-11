Buchtipp: Der Tod lauert im Ölfass

Ein Fahrer hält vor einer Botschaft und bringt ein Ölfass. Als die Küchencrew es öffnet, schwimmt darin ein toter Kardinal. So beginnt der neue Roman von Rafik Schami „Die geheime Mission des Kardinals“ – mit einem Mord. Die Geschichte spielt vor dem Krieg in Syrien. Wie in seinen früheren Büchern führt uns der Autor die Konflikte in der syrischen Gesellschaft vor Augen, immer erzählerisch auf hohem Niveau. In diesem Buch gibt es ein klassisches Ermittlerduo aus dem damaszenischen Kommissar Barudi und seinem italienischen Kollegen Mancini, das sogar von Islamisten entführt wird, als sie versuchen den Fall aufzuklären.

Schami schafft es mit Sprache, wunderbare Bilder zu erzeugen. Man kann sogar den Duft von Kardamom riechen. Der neue ist wieder Roman wunderbar. Und mehr Gesellschaftsroman als Krimi. Rafik Schami, Die geheime Mission des Generals, 26 Euro, Hanser-Verlag, 432 Seiten