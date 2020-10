Bühne Schlachthof Eisenach hofft in einer verflixten Zeit

Die geniale Klamaukband Acoustica wirbt auf ihrer Facebook-Seite für ihr Gastspiel am 20. Dezember im Schlachthof Eisenach. Das ist deshalb überraschend, weil dort seit Monaten aus gutem Grund keine öffentliche Veranstaltung mehr stattfand. Der Verein Bühne Schlachthof Eisenach (BSE) braucht dafür ein tragfähiges Hygienekonzept. Nur damit wird auch der Acoustica-Auftritt überhaupt möglich. Die Band hofft auf eine belastbare Entscheidung aus Eisenach in etwa zwei Wochen. Die BSE-Spitze macht sich längst Gedanken, wie man eine Veranstaltung mit begrenzter Besucherzahl realisieren könnte. Auch über den Einbau zweier Fenster zum Lüften habe man dabei nachgedacht, weiß Acoustica-Booker Lin Dittmann.

Künstler und Veranstalter schwanken zwischen Resignation und Hoffnung, die bekanntlich zuletzt stirbt. Seit Monaten ist es still um den Schlachthof, der nach der geräuschlosen Schließung der Kleinkunstbühne Katharinenschule abgesehen vom Bürgerhaus die letzte Lokalität für Kleinkunst mit größerem Fassungsvermögen in Eisenach ist. Letztmalig waren Tino Standhaft und Norman Daßler Anfang März auf die Schlachthofbühne gerufen worden. Danach fror Corona die Live-Kultur förmlich ein.

Mietverhältnis wird alle vier Wochen neu justiert

Das Mietverhältnis des Vereins BSE mit der Fleischerhandwerks-Genossenschaft ist zwar langfristig, aber nicht grundsätzlich beendet. Zwar hält die Genossenschaft weiter an ihrer Absicht fest, die Immobilie zu verkaufen, doch haben Eigentümerin und Verein in den schwierigen Corona-Zeiten einen moderaten Mietzins vereinbart, sagt Vorsitzenden Matthias Heinemann Monatlich werde der Mietvertrag nun neu justiert. Die Fleischer-Genossenschaft erhält somit mehr als gar nichts und auch BSE kann damit Leben.

Einnahmen erzielt der Verein unter anderem durch die Untervermietung von Proberäumen oder wie zuletzt durch Vermietung an ein Drehteam des ZDF. Im Schlachthof eine feste Probestätte gefunden hat mittlerweile die Big Band von Stanley Blume. Sie hat dort den nötigen Platz, um Abstände zu wahren und musikalisch am Ball zu bleiben. Dafür bezahlt die Band einen Obolus.

Sollte der Wunsch aller Musiker dieses Klangkörpers tatsächlich realisierbar sein und es zu einem vorweihnachtlichen Konzert im Schlachthof kommen, dann wird die Band erstmals als Stanley Blume-Bigband auftreten und nicht mehr als Johann Sebastian-Bach-Bigband. Seit Anfang September ist amtlich, was die Spatzen schon länger von den Dächern pfiffen, nämlich die Trennung des Ensembles von der städtischen Musikschule.

„Unterschiedliche Einstellungen zwischen der Musikschulleitung und der Bigband unter Leitung von Stanley Blume sowie einer Vielzahl von Kündigungen der Mitglieder haben zu der Entscheidung geführt“, teilte Musikschulleiterin Sylvia Löchner jedem Bandmitglied schriftlich mit. „Ihre Zugehörigkeit als SchülerIn im Fach ,Unterricht im Ensemblespiel’ ist somit (...) beendet’, heißt es weiter.

Das BSE-Führungsduo Heinemann und Michael Fink bemüht sich in Zeiten von Corona und den sich vielfach verändernden Umständen, wieder mehr Leben in den Schlachthof zu bringen. Die Bewertung von Aufwand und Nutzen schwingt dabei immer mit. Limitierte Besucherzahlen limitieren die Einnahmemöglichkeiten und damit die Wirtschaftlichkeit.

Ein Hygienekonzept mit den mittlerweile üblichen Standards und guter Belüftung könnte bis zu 200 Besucher im Schlachthof ermöglichen, so der fromme Wunsch von Veranstaltern und Künstlern. Auch die Stanley Blume-Bigband gehört dazu.

Lin Dittmann von Acoustica spielt am Wochenende in Rostock mit der Band Keimzeit in einem Laden mit 600 bis 700 Leuten Fassungsvermögen. 100 Gäste sind da zugelassen, berichtet der Profi-Musiker, der sich an die Acoustica-Gigs im Schlachthof gerne erinnert.