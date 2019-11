Bürgerfest zum Mauerfall in Großburschla

Bürgerfest zum Mauerfall in Großburschla

Das Musikkorps der Bundeswehr spielte am Sonnabend zum Bürgerfest, zu dem die Ministerpräsidenten beider Bundesländer eingeladen haben. Das Festzelt steht genau auf der Grenze zwischen Hessen und Thüringen.

Die Ministerpräsidenten von Thüringen und Hessen, Bodo Ramelow (Linke) und Volker Bouffier (CDU) Gedenken auf der Werrabrücke bei Großburschla der Opfer der Grenze. Foto: Birgit Schellbach

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) dankte allen, die für die Öffnung der Grenze 1989 gesorgt haben: den Menschen in den Gottesdiensten und auf den Straßen und ebenso denjenigen, die ihre Waffen niedergelegt haben. 30 Jahre danach brauche es wieder „Mutmacher und keine Miesmacher“.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) betonte, wie wichtig es ist, die Menschen heute „beieinander“ zu halten. Politische Grundüberzeugungen würden für ihn dabei keine Rolle spielen. Beide Ministerpräsidenten hatten sich zuvor mit dem Schriftzug auf einer Fotoleinwand verewigt: „Das Trennende überwinden, lasst uns diese Region als Beispiel dafür nehmen“.

In der früheren Region an der innerdeutschen Grenze leben 20.000 Menschen in fünf Gemeinden.

