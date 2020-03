Bunte Banner in 25 Sprachen an der Jugendkunstschule Schweina

Wie oft werden sich manche Eisenacher, vor allem Eltern, schon gedacht haben, wäre die Kinder- und Jugendkunstschule in Schweina doch bloß nicht so viele Kilometer weg, dann würde ich dort vielleicht öfter mal einen der Kunstkurse besuchen oder mein Kind zu einem dieser Angebote anmelden. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Jetzt könnte die Gelegenheit dazu gekommen sein, denn die Sorge um die Ausbreitung des Corona-Virus bringt auch manchen positiven Nebeneffekt mit sich. Denn ab der nächsten Woche will die Kinder- und Jugendkunstschule mit Onlinekursen für Zuhause starten, hat unserer Zeitung die Vereinschefin der Kunstschule, Aline Burghardt, verraten.

Vorzugsweise gilt dieses Kursangebot für Zuhause zuerst für diejenigen, die den Zeichnen- und Mappenkursen der Kunstschule angemeldet sind.

Programm im Internetsoll noch ausgebaut werden

Aber es soll eben nicht nur wie die gedacht sein, erklärt Aline Burghardt. Ziel ist es, das Angebot weiter auszubauen und weitere Onlinekurse auch für Neuanmelder oder zu ganz verschiedenen Themen zu entwickeln und anzubieten. Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie machen erfinderisch und erschließen der freien Schule auch völlig neue Zielgruppen, ist die Vereinsvorsitzende überzeugt.

Die Kinder -und Jugendkunstschule Schweina bietet neue Mappenkurse jetzt online an. Foto: Aline Burghardt

Derzeit arbeiten in Schweina an der Kinder- und Jugendkunstschule 30 Dozenten, die auch regelmäßig alle mit künstlerisch neuen Ideen aufwarten. Und dies gerade jetzt. Wichtig war den Verantwortlichen, dass durch das Corona-Virus die Kunst nicht verschwindet. So entwickelten sie eigene Aktionen, manchmal angeregt durch Projekte in anderen Ländern, manchmal entstanden sie durch Nachdenken.

Im Internet entdeckten die Kreativen zum Beispiel eine plakative Aktion, die sie jetzt selbst vor der eigenen Haustür in Schweina umgesetzt haben. Bunt und international ist die neue Bannerkunstaktion an ihren Zaunfeldern. Dort steht auf 25 Bannern in 25 verschiedenen Sprachen „Kunst rettet die Welt“. Die Plakate haben vor allem die Dozenten gestaltet, erzählt Aline Burghardt. Manchmal taten sie das allein oder eben mit ihren Kindern. Die kunterbunten Plakate haben auf jeden Fall für Aufsehen in Schweina gesorgt. Nebenbei lässt es sich noch gut Sprachen lernen. Der Satz ist in bekannten Sprachen wie Italienisch, Bulgarisch, Spanisch oder Norwegisch übersetzt, aber eben auch in Sprachen, die man selten liest und hört, wie Afrikanisch, Persisch oder Nepalesisch.

Alle zwei Tage bietet die Kinder- und Jugendkunstschule im sozialen Netzwerk Facebook zudem Kreativkunst für die ganze Familie an. Da sind Bastelideen der Fröbel-Zeit ebenso dabei wie das Fertigen von kleinen Ostereierkörben aus Naturmaterialien. Die Materialien habe fast jeder zu Hause oder könne sie bei einem Spaziergang mitbringen, erklärt Aline Burghardt. Die nächste Kreativkunst-Idee ist schon geboren. Musiker wollen per Video zeigen, wie man mit Rhythmus kreativ sein kann.

„Wir wollten unbedingt etwas machen, um die Menschen bei der Stange zu halten und zu zeigen, dass Kunst nicht automatisch stirbt, weil man sich nicht mehr treffen kan“, verdeutlicht die Leiterin. Es sei wichtig zu zeigen, dass man als Künstler auch in solchen Zeiten aktiv ist. Und wenn Corona vorbei ist, dann soll daraus auch eine schöne Postkartenaktion entstehen, verspricht die Vereinschefin der Schweinaer Kinder- und Jugendkunstschule.