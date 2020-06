Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Chorgesang für Heimbewohner

Der Chor Color singt in Corona-Zeiten in Höfen und Gärten und erfreut so oft Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen, wie hier am Heim Wartburgblick. Die betagten Bewohner wünschen sich alte Volkslieder zum Mitsingen. So bringt die Chorprobe auch ein wenig Freude in den Alltag der Heimbewohner.