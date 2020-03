Die Polizei kontrolliert die Einhaltung der Regeln. In der Eisenacher Karl-Marx-Straße werden am Sonntag die Personalien von fünf Jugendlichen aufgenommen, die in der Gruppe unterwegs waren.

Wartburgkreis. Im Wartburgkreis stieg die Zahl der am Corona-Kranken von neun am Freitag auf 13 am Sonntag. In Eisenach ist es bei einem Erkrankten geblieben.

Corona-Fallzahlen im Wartburgkreis steigen

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten ist am Wochenende gestiegen. Waren am Freitag noch neun Menschen im Wartburgkreis und eine Person in Eisenach an Covid 19 erkrankt, so sind es am Sonntag (Stand 15 Uhr) nach Angaben aus dem Landratsamt 13 Menschen im Wartburgkreis gewesen. In Eisenach ist es bei dem einen Krankheitsfall geblieben. Von den 13 Erkrankten im Wartburgkreis leben neun im südlichen und vier im nördlichen Teil. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Aufgrund des sprunghaften Anstiegs der Infektions- und Quarantänefälle vor allem im Geisaer Land hatte Landrat Reinhard Krebs (CDU) noch am Freitagabend schärfere Regeln für die Stadt Geisa sowie die Gemeinden Buttlar, Schleid und Gerstengrund erlassen. Dort galt bereits am letzten Wochenende, dass alle Einwohner ihre sozialen Kontakte außerhalb der beruflichen Tätigkeit auf den Kreis der im Haushalt lebenden Personen beschränken müssen. Der Aufenthalt außerhalb der Privathaushalte ist weiterhin für notwendige Erledigungen wie Lebensmittel-Einkäufe oder Arztbesuche gestattet. Auch Aufenthalte im Freien sind weiter möglich. Allerdings muss zwei Meter Abstand zu anderen Personen gehalten werden. Am Sonntag sind bundesweit die Regeln verschärft worden. Man darf nur noch allein, zu zweit oder mit im eigenen Haushalt lebenden Personen in der Öffentlichkeit unterwegs sein. Einzuhalten sind mindestens 1,5 Meter, besser noch zwei Meter Abstand. Erhöht hat sich am vergangenen Wochenende auch die Zahl derjenigen, die sich in angeordneter Quarantäne befinden. Am Sonntag betraf das 84 Menschen im südlichen und 34 im nördlichen Wartburgkreis sowie vier Personen in der Stadt Eisenach. Vor allem im Nordkreis sind die Quarantänefälle gestiegen. Weiter vermeldete das Landratsamt wie bereits am Freitag zwei Menschen, die gesund geworden sind. Für das Wochenende waren verstärkte Kontrollen durch Gesundheitsamt, Ordnungsämter und Polizei angekündigt worden. Eine Anfrage unserer Zeitung zu eventuellen Verstößen blieb am Sonntag unbeantwortet.