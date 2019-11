Creuzburg behält die Bahnhofstraße

In Creuzburg machen sich im Zuge der Großgemeinde „Stadt Amt Creuzburg“ einige Umbenennungen von Straßen erforderlich. Die Bahnhofstraße darf ihren Namen behalten, da hier mehr Leute wohnen als in Mihla.

Creuzburg Aufgrund des Zusammenschlusses zur Einheitsgemeinde werden zahlreiche Straßenumbenennungen in der Stadt sowie in Mihla und Ebenshausen erforderlich

Das Inkrafttreten der Fusion von Creuzburg, Mihla und Ebenshausen zur Stadt Amt Creuzburg steht vor der Tür. Die Ehe erfordert die Aufstellung eines gemeinsamen Haushalts für das nächste Jahr. Dazu stünden schon bald erste Gespräche der drei Bürgermeister an. „Ich brauche Stichpunkte, was von unserer Seite wichtig ist“, befragte Bürgermeister Ronny Schwanz (CDU) im Tagesordnungspunkt Haushaltsvorberatung die Creuzburger Stadträte in ihrer Sitzung Donnerstagabend. So sei beispielsweise für Lutz Kromke (SPD) der Radweg samt dem Viadukt sowie die Ertüchtigung der Sportplatzbeleuchtung wichtig. Scherbdas Ortsteilbürgermeister Klaus Rödiger (pl.) wünscht die Berücksichtigung neuer Straßenbeleuchtung im Zuge des Straßenbaus.