Creuzburger Carneval Club feiert sein 45-jähriges Bestehen

Unter den Augen der SED-Spitzen Ulbricht, Honecker, Stoph und Krenz, ihre Konterfeis hingen noch von der Ossi-Party am Vorabend an der Bühne, brachte der Creuzburger Carneval Club (CCC) seine Show zum 45-jährigen Vereinsbestehen auf die Bühne des neuen Saales im Klostergarten. Viel Arbeit hatten die CCC-Akteure in die Vorbereitung des unterhaltsamen Abends investiert, gewürdigt wurde dies jedoch nur von einer kleinen Schar einheimischer Gäste. Hätte es nicht die geladenen Ehrengäste aus früheren Tagen und Abordnungen der Faschingsvereine aus Treffurt, Seebach, Mihla und Farnroda gegeben, es wäre eine Vorstellung vor trauriger Kulisse geworden. Vor allem das närrische Volk der Gastvereine sorgte dafür, dass doch Stimmung aufkam. Der CCC hatte im Vorfeld übrigens sämtliche Vereine Creuzburgs schriftlich eingeladen.

Prinzessin Jessica und Prinz Marcel. Foto: Jensen Zlotowicz