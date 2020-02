Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dankeschön ist angekommen

Regelmäßig schreiben wir in unserer Zeitung über Menschen, die ganz uneigennützig ihre Zeit in den Dienst anderer stellen. Wo sie helfen und aktiv sind, das ist ganz verschieden. Es gibt Frauen, die besuchen Menschen im Krankenhaus, es gibt ehrenamtliche Retter, die während eines Einsatzes Einsatzkräften heißen Kaffee oder Tee zubereiten. Dies alles tun sie ohne Zwang, ohne Kosten-Nutzen-Gedanken.

An vielen Stellen erfahren sie auch Dankbarkeit für ihr Tun. Manche sind aber gar nicht ehrenamtlich aktiv, aber gehören trotzdem wie viele andere zu den Alltagshelden. Vor einigen Wochen schrieb uns Leserin Brigitte Korndörfer ein paar Zeilen, in denen sie den Taxifahrern dankte, die sie immer fahren, sie bis zur Haustür bringen oder den Einkauf nach oben tragen. Ganz selbstverständlich.

So selbstverständlich fand dies Frau Korndörfer jedoch nicht und schrieb ihre Freude darüber einfach mal als Leserbrief auf. Und als sie letztens wieder einmal in einem Taxi saß, sah sie, wie ihr kleiner Leserbrief dort aushing. So ist er angekommen, der kleine Dank. Einfach mal Danke zu sagen für nicht ganz selbstverständliche Hilfe, zaubert auch beim Gegenüber ein gutes Gefühl, etwas richtig zu machen.