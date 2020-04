Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das „Doppelte TAM-chen“ in Eisenach

Es gibt es doch, das „Doppelte TAM-chen“. Während die „echte“ Ausgabe des Theaters am Markt (TAM) in Eisenach allerdings derzeit geschlossen ist (bis mindestens 3. Mai), geht es beim digitalen TAM im Internet richtig los. Derzeit gibt es dort zwei öffentliche wöchentliche Angebote: Das digitale Impro-Training gibt es jeden Dienstag für Anfänger (17.30 bis 18.30 Uhr) und Fortgeschrittene (Dienstag 19 bis 20 Uhr) via zoom vor ihren eigenen Computern zu Hause und so doch gemeinsam mit Leiterin Beate Göbel zu erleben.

Zudem stellt Theaterpädagoge Christan Marc einen wöchentlichen Arbeitsauftrag für die Schauspielkurse ins Netz: Schauspiel ist ja nicht nur Theater, sondern auch Film. Die Schauspielkurse nutzen die Gelegenheit, wo auch das Üben nur per Smartphone oder Webcam möglich ist, um mal ein bisschen ins Thema „Film“ reinzuschnuppern. Christian Marc hat sich dazu ein dreistufiges Verfahren mit Einzelcoaching ausgedacht.

Wer eines der Angebote mal ausprobieren möchte schreibt eine E-Mail an kontakt@theaterammarkt.de.

Die erste digitale Impro-Show findet am Samstag, 18. April, ab 19.30 Uhr auf der facebook-Seite des Theater am Markt statt.

Und außerdem, sagt TAM-Geschäftsführerin Theresa Frey, sind die Organisatoren in der Goldschmiedenstraße (ebenfalls mit Abstand) bereits fleißig an der Planung eines digitalen Spielplans des Theater am Markt für Mai 2020.