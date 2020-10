Christine Schornsheim – hier beim Festival Saitenspiele – spielt in Eisenach das gesamte Wohltemperierte Klavier an zwei Tagen.

Eisenach. Zweiter Bachfesttag in Eisenach mit Gottesdienst, Konzerten und einem Vortrag.

Das komplette Wohltemperierte Klavier in Eisenach an zwei Tagen

Unter dem Titel „Nicht Bach, Meer sollte er heißen – Bach und Beethoven“, findet das vierte Bachfest statt.

Eröffnet wird der zweite Bachfest-Tag um 10 Uhr mit einem Kantaten-Gottesdienst in der Georgenkirche. Es erklingt die Kantate „Ach, siehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe“ BWV 162 von Johann Sebastian Bach. „Immer, wenn ich beim Komponieren ins Stocken geriet, nahm ich mir das wohltemperierte Klavier vor, und sogleich sprossen mir wieder Ideen“, ist von Ludwig van Beethoven überliefert. In einem Vortrag um 11 Uhr in der Annenkirche beleuchtet Christine Blanken vom Bacharchiv Leipzig die Beziehungen zwischen Bach und Beethoven.

In einem Sonatenkonzert um 13 Uhr in der Nikolaikirche wird die Entwicklung der Sonate für Violine und Klavier von Bach bis Beethoven nachgezeichnet. Ausführende sind die Eisenacher Musiker Hans-Christoph Fichtner (Violine) und Monika Ripamonti (Cembalo und Klavier).

Um 15 Uhr beginnt das Konzert mit der renommierten Münchner Cembaloprofessorin Christine Schornsheim. Sie spielt an zwei Tagen ( das zweite Konzert wird am 31. Oktober sein) das gesamte Wohltemperierte Klavier von Johann Sebastian Bach. Dieses große zyklische Werk beinhaltet jeweils 24 Präludien und Fugen durch sämtliche Tonarten und ist ein Meilenstein der Musikgeschichte.

Der ursprünglich für den Abend geplante Ballettabend im Eisenacher Landestheater muss leider ausfallen. Ende September hatte es im Theater gebrannt, seitdem kann es bis zur Beseitigung der Brandschäden nicht bespielt werden.