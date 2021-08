Wetter Das Wetter in Eisenach: Kühl und zumeist niederschlagsfrei

Eisenach Bis zu 18°C und ein leiser Windzug aus Nord.

Am Morgen wird es leicht bewölkt bis bewölkt und es ist trockenes Wetter zu erwarten. Das Thermometer klettert auf 18°C. Die Wahrscheinlichkeit für Regen beträgt nur 3%, es bleibt also sehr wahrscheinlich trocken. In der Nacht wird es heiter bis wolkig und es ist mit trockenem Wetter zu rechnen. Die Temperaturen sinken auf 8°C. Es wird windstill.

Im Durchschnitt der vergangenen 20 Jahre stand das Thermometer am Durchschnitt aller dieser Tage bei 23 Grad.

Der heutige Tag im Detail

Am Morgen wird es leicht bewölkt bis bewölkt und trocken. Dabei wird es windstill. Feierabendtemperaturen um 17 Uhr: Die Temperaturen steigen auf Werte von 14°C in Südeichsfeld bis 16°C in Eisenach.

In der Nacht wird es heiter bis wolkig und es ist trockenes Wetter zu erwarten. Die Tiefstwerte zwischen 7°C in Eisenach und 8°C in Ruhla. Dabei ist es windstill.

Das Wetter morgen

Am Mittwoch wird es bewölkt und es ist trockenes Wetter zu erwarten. Die Höchstwerte zwischen 19°C in Südeichsfeld und 20°C in Neukirchen. Es wird windstill.

In der Nacht zum Donnerstag ziehen dichte Wolken auf und es wird trocken. Die Temperatur fällt bis auf 12°C. Es wird windstill.

Die weiteren Aussichten

Am Donnerstag bei möglichem vereinzelt mäßigem Regen fast bedeckt. Die Höchstwerte dann um 16°C. Dabei ist es windstill.

Am Freitag wird es bei mäßigem Regen bedeckt. Die Temperaturen erreichen 14°C. Es wird windstill.

(Wetterdaten: DWD, Analyse: digitaldaily.de)