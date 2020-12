DDR-Bürger tragen Stollen und Plätzchen noch zum Bäcker

Das etwa 30.000 Einwohner zählende Eisenach, so vermeldet die Chronik der Bäckerinnung, besaß um 1870 etwa 55 Bäckereien, die ihrerseits 82 Gesellen und 31 Lehrlinge beschäftigten oder ausbildeten. 100 Jahre später, in den 70er und 80er-Jahren, war die Anzahl der Stadtbäcker auf unter 20 gesunken. Matthias Lorenz, Bäckermeister aus der Gothaer Straße, muss überlegen, um auf ihre Namen zu kommen: Winter, Strube, Nordmann, Matla, Rabe, Einbrod, Wenzel, Kraft, Lauterbach, Tomaschke, Geyer, Beutel, Seedorf, Klein, Schramm – und natürlich die vier Eisenacher Traditionsbäckereien, die noch erhalten geblieben sind.

Lutz Koscielsky, Inhaber der gleichnamigen Bäckerei mit Stammsitz in Treffurt und seit 2014 Landesinnungsmeister des Thüringer Bäckerhandwerks, kann die Entwicklung landesweit beziffern: „In der gesamten Republik gab es um die Wendezeit 25.000 Bäckereien, 2019 sind es noch 10.600. Im Freistaat Thüringen existieren bis heute noch 400 Backhandwerksbetriebe, im Wartburgkreis zählen wir 45 – die vier Bäcker aus Eisenach sind hier schon mitgezählt.“

Dass seine Branche seit Jahren dahinschmilzt, begründet der Innungsmeister mit fehlendem Nachwuchs. Nicht nur schade, sondern beängstigend, denn was sollte unzeitgemäß sein an regionalen Zutaten, handgemachter Qualität, die sozusagen des Meisters Ehrensache ist, und kurzen Wegen über den Ladentisch in die Haushalte? Es gibt Berufe, die sich kaum „digitalisieren“ lassen, oder?

Wachsender Bedarf an Brotbäckernim Hochmittelalter

Seit Jäger und Sammler zu Ackerbauern wurden, lernten sie auch Getreidekörner mahlen und Brotbacken. Über Jahrhunderte war Brot das Hauptnahrungsmittel, also kaum verwunderlich, dass sich der Bäckerberuf schon früh als eigenständiges, hoch angesehenes Handwerk etablierte. „Wer einen Bäcker tötet“, hieß es im Alemannenrecht anno 628, „hat die Tat mit 40 Schilling zu büßen.“ Klingt lächerlich, war damals aber eine Riesensumme, die genauso bei Mord an einem „Marschall mit 12 Berittenen“ oder einem „Schäfer mit 80 Schafen“ zu Buche schlug. Das zeigt, wie viel seinen Kunden ein Brotbäcker wert war. Wachsender Bedarf an Backwaren ging seit dem Hochmittelalter einher mit zunehmender Spezialisierung in Grob-, Kuchen- und Feinbäcker. Spätestens mit Einzug orientalischer Gewürze und des Zuckers gesellte sich zum Bäcker, übrigens ableitet vom germanischen „backjan“ (erhitzen), der Konditor hinzu, der auf dem lateinischen „condiri“ (würzen) beruht und süßes Naschwerk zaubert.

Früher freilich nicht für alle! Ihr unkluger Satz „Wenn das Volk kein Brot hat, so soll es doch Kuchen essen“ kostete die französische Königin Marie Antoinette 1793 quasi den Kopf im damals rebellierenden Paris. Oft folgten auf Missernten, Nahrungsnot und Teuerung Unruhen, die durchaus eskalieren konnten. In Deutschland befeuerte die europaweite Hungerkrise von 1846/47 maßgeblich die bürgerlich-demokratische Revolution.

Knurrende Mägen der Eisenacher gingen gewiss auch an den hiesigen Bäckern nicht vorbei, wenn sie die Order der Großherzoglichen Stadtpolizei befolgten, die sinngemäß besagte: ‚Frisches Brot ist nicht nur ungesund, es sättigt auch weniger und kann daher in größerer Menge gegessen werden, wodurch sich der Brotverbrauch zu sehr steigert.‘ Um genau das zu vermeiden, wurde die hiesige Bäckerzunft angewiesen, nur noch altbackenes, „wenigstens nicht unter 3 Tage altes Brot bei Vermeidung einer Strafe von zwei Talern Anzeigegebühren und Kosten zu verkaufen.“ Immerhin kriegte man noch Brot, wenn auch altes, ohne leckere Knusperkruste. Kaum vorstellbar für uns, die wir schon Brötchen von gestern verschmähen und trocken gewordenes Backwerk oft sorglos in der Biotonne versenken. Spätere Hungerjahre waren dann meist Kriegen geschuldet.

Rosinen und Mandeln sind in der Nachkriegszeit Mangelware

Zu solch schwerer Zeit, im Dezember 1949, entstand in der Küche der Bautzener Tanzpädagogin Christel Ulbrich das Liedchen „Oh, es riecht gut, oh es riecht fein“, das für DDR-Kinder einfach dazu gehört hat zur Vorweihnachtszeit und Leckereien versprach. Mangel an Lebensmitteln war allgegenwärtig, Butter rationiert, Rosinen oder Mandeln purer Luxus für den, der kein Westpaket bekam. Natürlich freuten sich besonders die Kinder, wenn die raren exotischen Zutaten auf den Küchentisch gestellt und der Teig geknetet wurde. Die Bleche mit duftenden Stollen und Plätzchen trug man seinerzeit noch zum Bäcker, der diese gegen kleines Entgelt fachgerecht vollendete. Übrigens auch Brauch in Eisenacher Bäckereien, die aber auch eigenes Weihnachtsgebäck anboten.

Vom Hungern zum Schlemmen

Fast zwei Jahrzehnte hatte man von vollen Brotregalen oder Kuchenvitrinen nur träumen können, zumindest östlich der Zonengrenze. Während das Wirtschaftswunderland nebenan ab den frühen 50er-Jahren wieder Sahnetorte aß, bestimmten in der DDR bis 1958 Lebensmittelkarten den Speiseplan. Mehr als fünf, sechs Scheiben Brot pro Tag – heute verzehren wir weniger – waren normalerweise nicht drin. Das änderte sich zum Besseren, aber überbordende Vielfalt, wie wir sie heute gewöhnt sind und erwarten, bescherte erst die Wende.

Die Hofbäckerei Karl Meffert befand sich um 1914 beim Schwarzen Brunnen in der Georgenstraße.. Foto: Stadtarchiv Eisenach

Derzeit liegt der Brotbedarf der Deutschen bei zirka 85 Kilogramm im Jahr, womit sie Europameister sind. 95 Prozent unserer Landsleute essen gern bis sehr gern Brot, rund 300 Sorten gibt es. 85 Prozent würden auf ihre tägliche Stulle nur ungern verzichten, etwa 15 Prozent halten sich eher an Brötchen, Brezeln oder Croissants, vor allem Männer. Vielleicht sind sie mit 51 Prozent gegenüber 60 Prozent weiblichen „Süßen“ ja nicht die größeren Naschkatzen, aber wer von ihnen steckte nicht gern den Finger heimlich in die Teigschüssel?

Daheim gebacken wird nämlich nach wie vor, weil es einfach Spaß macht. Aber den professionellen Christstollen, die perfekten Lebkuchen und alle möglichen Sorten raffinierter Weihnachtsplätzchen kann man leichter und ganz entspannt auch im Bäckerladen nebenan kaufen, oder? Kann man! Also schauen wir uns doch einmal um in der Stadt und rundherum, wo es die echten Bäckereien noch gibt.

Diese Zeitungsserie widmet sich den traditionellen Bäckereien in und um Eisenach. Regelmäßig steht ein Bäckermeister im Fokus und verrät bestenfalls ein Rezept aus seiner Backstube.