Demokratiekonferenz in Stedtfeld: Früh übt sich, wer auf Demokratie steht

Gerade eine Woche nach dem 30. Jahrestag der deutschen Einheit hat am vergangenen Samstag in Stedtfeld die siebte Demokratiekonferenz stattgefunden. Ihr Titel: „Vielfalt tut gut“. Dazu eingeladen hatte „Denk Bunt“ Eisenach/Wutha-Farnroda, eine der lokalen Partnerschaften für Demokratie in Thüringen, die seit kurzem auch in der Wartburgstadt eine Geschäftsstelle unterhält. Mit organisiert wurde die Tagung von der neuen Referentin des Eisenacher Jugendforums, Lissy Bott, der es um eine größere Ausstrahlung ihrer Plattform geht. Mit Veranstaltungen wie dieser will sie mehr Jugendliche zu gesellschaftlichem Engagement in eigener Sache gewinnen. Dass dazu der persönliche Einsatz eines Jeden zur Wahrung demokratischer Prinzipien gehört, ist für Bott, zugleich Projektleiterin beim Thüringer Landesverband der Naturfreunde Deutschlands, selbstverständlich.

Für sie wie für die rund 20 Gäste, unter denen man junge Leute leider vergeblich suchte, ist Demokratie nichts Festgeschriebenes, sondern eine sorgsam zu hütende Herrschaftsform, die steter Aufmerksamkeit und Pflege bedarf. Genau dafür stand auch der angekündigte Referent, Matthias Quent. Er warnte eindringlich, die neuen Rechten zu unterschätzen, hielt allerdings die heutige Gesellschaft in Deutschland für liberaler und offener, als AfD oder NPD glauben machen wollen. Der Soziologe und Gründungsdirektor des Jenaer Instituts für Demokratie und Toleranz dürfte mittlerweile bundesweit bekannt sein durch seine besonders an Schüler gerichteten Vorträge und als Buchautor. „Deutschland rechts außen“ heißt sein 2019 erschienener Bestseller, der darüber aufklärt, „Wie die Rechten nach der Macht greifen und wie wir sie dabei stoppen können“. Lissy Bott (30) ist beim Verein Naturfreunde-Thüringen als Jugendbildungsreferentin tätig und leitet seit kurzem das Jugendforum Eisenach. Foto: Stefanie Krauß Und wir können! Nirgends haben es bisher Rechtspopulisten oder Rechtsradikale aus eigener Kraft geschafft, Demokratien im Wartburgkreis zu erobern und Macht zu übernehmen. Diese Gefahr besteht nur, wenn ein Teil des demokratischen Milieus mit ihnen kooperiert. Wie die Ministerpräsidentenwahl Anfang des Jahres in Thüringen gezeigt hat, scheinen Konservative dagegen durchaus nicht gefeit. Quents Vortrag widmete sich deshalb vor allem den rechten Strukturen im Freistaat, wobei das vielerorts zu beobachtende einträchtige Nebeneinander einer starken AfD und einer starken NPD ein bemerkenswertes Phänomen sei. Beider Statuten besagen, dass man sich in die Bürgergesellschaft aktiv einbringen wolle – mit anderen Worten: es soll rechtes Gedankengut verbreitet und gestärkt werden, um letztlich Gesellschaft zu spalten. Dazu, so Quent, bediene man sich ganz bewusst sozialer Netzwerke, deren hauptsächlich junge Nutzer am besten über ihre üblichen Kommunikationsmittel erreichbar sind. Rege diskutierte man das Thema Medienkompetenz. Das Gros der Jugendlichen konsumiere nur, meinte Michael Lemm vom Deutschen Gewerkschaftsbund, wirkliche Kompetenz finde man kaum. Haltung entwickeln, nannte eine hier anwesende Psychologin einen allmählichen, oft familiär bedingten Prozess. Sie plädierte für mehr positive Impulse seitens der Schule und der Freizeitgestaltung. Bei den dafür zuständigen Vereinen oder Gesellschaften sahen jedoch sowohl Matthias Quent wie auch Eisenachs Gleichstellungsbeauftragte Ulrike Quentel und Andreas Artschwager vom Theater am Markt das Problem in falsch verstandener Neutralitätspflicht. Während Rechte ohne Skrupel Vereine unterwanderten, scheue man sich dort zugunsten der Gemeinnützigkeit vor klarer Kante, und lasse damit zu, dass politische Themen wie Klimawandel, Migration, Wirtschaft und Kultur rechts besetzt und instrumentalisiert werden, sagte Artschwager, der auf die erfolgreichen Aktionen seines Hauses „Bunt statt braun“ oder „Kuchen statt Parolen“ verwies. So überschaubar die Besucherzahl, so lebhaft war am Ende die Diskussion.