Den Frieden und das Leben feiern

Pfarrerin Susanne Breustedt zur Sehnsucht nach Frieden

Endlich geschafft. Es geht nach Hause. Das Auto ist voll beladen mit allerlei Dingen, die man für ein Fest braucht. Die Abendsonne wirft scharfe Schatten. Das reif werdende Korn leuchtet golden und wiegt sich sanft im Wind. In verschiedenen Grüntönen liegen die Felder am Hang, unterbrochen von Hecken und kleineren Waldstücken. Milane ziehen ruhig ihre Kreise auf der Suche nach Futter. Was für eine Stimmung. So schön. So voller Frieden.

Dort schlängelt sich der Fluss entlang. Gleich quert ihn eine Brücke und schon ist er wieder vorbei, der romantische Rausch von Schönheit. Ankunft im Alltag: Es ist viel zu trocken. Die große Hitze macht nicht nur Kleingärtnern und Landwirten große Sorgen. Wo bleibt der Regen? Hier wartet die Arbeit, wirst du gebraucht, keine Zeit zum Träumen.

Halt! Nicht schon wieder stöhnen. Ja, es ist heiß und trocken. Alles wird teurer. Große Unsicherheit breitet sich aus. Aber wir können feiern. Auch an diesem Samstag und am Sonntag, wenn die neue Woche beginnt. Weil wir Frieden haben. So ein Glück. Welche Freude!

Auf der Haineck, im Roten Schloss von Mihla und in der Treffurter Kirche gibt es Konzerte; in Ifta feiert die Kirchgemeinde ihre dreißigjährige Freundschaft mit der Partnergemeinde in Nebringen, überall steigt der Rauch vom Rost auf, auch in Creuzburg. Rund um die Liboriuskapelle wird heute gefeiert. Mit guter Musik, Kinderprogramm, kulinarischen Genüssen (auch für Vegetarier) und mit Friedensboten: Was erflehen Sie von Gott? Worum möchten Sie ihn bitten, damit Frieden wächst oder bleibt? Die Bitten finden ihren Platz am Kreuz. Lebendige Boten tragen die Gebete in den Himmel. Von der Sehnsucht nach Frieden in verschiedenen Ländern dieser Welt handeln die Lieder, die in der Liboriuskapelle erklingen.

Über dieses Fest hinaus sind Sie eingeladen, rund um Creuzburg sechs interaktive Stationen zu erwandern, sozusagen einen Mut-Mach-Weg für den Frieden zu gehen. Ein beschwerlicher, aber lohnenswerter Weg, der hinauf auf die Ebenauer Köpfe führt und über den Wisch wieder hinunter. Die täglich geöffnete Nicolaikirche lädt jeden Tag zum persönlichen Friedensgebet ein.

Es ist ein traumhafter Sommer. Wir haben Frieden. Gott sei Dank.

Kommen Sie zusammen und feiern Sie das Leben ganz bewusst mit Dankbarkeit für den, der es uns schenkt.

Er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat, der den Zaun abgebrochen hat, indem er die Feindschaft wegnahm. (Eph 2, 14)

Liboriuskapellenfest 2. Juli, 15 Uhr, Mut-mach-Weg für den Frieden bis 14. August