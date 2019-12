Der Herr mit der 14

Die Wallfahrtskirche Vierzehnheiligen bei Bad Staffelstein besuchte Eisenachs großer Musikersohn Johann Sebastian Bach zwar nie, da die Errichtung des drei Jahrzehnte währenden Baus erst in seinen letzten Lebensjahren beginnt, aber dennoch scheint die Zahl 14 unserem Bach irgendwie heilig gewesen zu sein.

Zählt man die vier Alphabet-Positionen der Buchstaben BACH zusammen, erhält man die Zahl 14. Und addiert man die Namenszahlen der Buchstaben JSBACH, ergibt sich die Zahl 41. Die Zahl 14 besitzt auch bei Bachs letztem Werk, dem Choralvorspiel „Vor deinen Thron tret ich hiermit“ (BWV 668a), Bedeutung, denn es umfasst genau 41 mal 41 Töne. Und die Melodiestimmen der Choralzeile „Ich trete vor dich in höchster Not“ kommen exakt auf 14 Noten. Alle Verse zusammen umfassen wiederum 41 Noten.

Im Jahr 2014 stellte das Bachhaus am Frauenplan Nr. 14+7 die Ausstellung „Johann Sebastian Bach und die Zahl 14“ zusammen. In den 63 Christus-Anrufungen der Matthäuspassion steckt die Summe von 49 (= 7 x 7) + 14. Die Fachwelt will nicht mehr an puren Zufall glauben, zumal Elias Gottlob Haußmann den Tonschöpfer mit genau 14 Rockknöpfen und leicht verstecktem, schelmischen Lächeln auf einem Gemälde porträtierte. Bis wir den 414. Bach-Geburtstag feiern, vergehen noch 14.141 Tage und 14 Monate plus 14.141 Tage und 14 Monate.