In kleiner Besetzung singt der Leipziger Thomanerchor zweimal.

Eisenach. Der Thomanerchor aus Leipzig gastiert mit zwei Auftritten in Eisenach in der Georgenkirche.

Der Wohlklang des Lobes für den Herrn

Wer dem Wohlklang des Lobes für Gott zugetan ist, war am Freitagabend in der Georgenkirche an der richtigen Stelle. Alle zugelassenen rund 150 Besucherplätze bei den Auftritten des Leipziger Thomanerchores waren belegt. Mit „Lobet den Herren, den mächtigen König der Ehren“ begann die 16-köpfige, kleine Besetzung der jungen Thomaner von Kantor Gotthold Schwarz, um einige Erwachsenen-Stimmen ergänzt. Danach gab es neben Werken von Bach geistliche Chormusik unter anderen von Homilius, Schütz, Pachelbel und wieder Bach zu hören.