1032,20 Euro überreichte Landtagsabgeordnete Kati Engel (Linke) als Spende aus einem Tippspiel an Marion Cziha vom Verein „Frauen helfen Frauen" als Träger des Frauenhauses Eisenach.

Derzeit ist nur ein Zimmer frei im Frauenhaus

Beim eigentlichen Tippen war Kati Engel nun nicht so erfolgreich, sie hatte beispielsweise als Europameister das Team aus Schottland gesehen. Die Damen von der Insel hatten bei der Fußball-EM der Frauen im vergangenen Jahr aber nicht den Hauch einer Chance. Aber die Teilnahme der Linken-Landtagsabgeordneten aus Eisenach beim parteiinternen Tippspiel war dennoch höchst erfolgreich, auf alle Fälle für das Frauenhaus in Eisenach. Das kam nämlich jetzt in den Genuss einer Spende.

Es wurde auf jedes Spiel getippt und dabei auch auf jedes Tor. Da kamen im Laufe des Turniers 4000 Euro zusammen. Und das Glück, das Kati Engel beim Tippen nicht hatte, hatte sie bei der Auslosung der Projekte, die aus dem Geldtopf unterstützt werden sollten. Da wurde nämlich das Frauenhaus Eisenach, das Engel als unterstützenswertes Projekt in den Lostopf gegeben hatte, als Nummer 1 gezogen. 1032,20 Euro konnte Marion Cziha vom Verein „Frauen helfen Frauen“, der als Träger des Frauenhauses fungiert, in Empfang nehmen. Der Verein weiß auch schon genügend Dinge, für die das Geld benötigt wird. Zum einen braucht es im Frauenhaus neue Duschkabinen und eine neue Telefonanlage. Die alte Anlage ist so alt, dass es schon keine Ersatzteile mehr gibt. Im Eisenacher Frauenhaus ist nur noch ein Zimmer frei für schutzbedürftige Frauen und deren Kinder. Derzeit haben dort fünf Frauen mit drei Kindern eine Zuflucht gefunden. Im vergangenen Jahr wurden 22 Frauen und 41 Kinder zeitweise betreut, beraten und geschützt. Die Aufenthaltsdauer sei sehr unterschiedlich, „jede Frau hat ihre eigene Geschichte“, weiß Cziha. Die Frauen kommen aus der Region Eisenach, aber auch aus ganz Thüringen, Deutschland und vielerlei anderen Ländern. Bei manchen Frauen ist die Gefährdung, zumeist durch Ehemann oder Ex-Partner, so groß, dass diese eben weiter weg von ihrem eigentlichen Wohnort untergebracht werden müssen.