Die graue Art

Einen Aprilscherz erlaubte sich der Verfasser nicht, als am 1. April er hier über das Auffinden eines verendeten Rehs Bericht erstattete. Ein Rätselraten entbrannte unter Lesern mit kriminalistischem Spürsinn und naturfreundlichem Gemüt, welches Individuum für den bestialischen Tod in Verantwortung steht. Forstleute der Region vermuten nicht, dass es ein Wolf war, da der Isegrim sich eher an Muskelfleisch als an Eingeweiden labt. Bislang gibt es von offizieller Seite keine Bestätigung und keine Beweisaufnahmen über Wolfs-Sichtungen im Wartburg-Revier, aber die Zahl an Zeugen steigt, die merkwürdige Tiere im Schutz der dunklen Stunden vor Augen und Wolfsgeheul vor die Ohren bekamen. Eine Zeitungszustellerin meldete sich und schilderte ein Erlebnis vom 20. Mai 2011 in der Augustastraße unterhalb des Burschenschaftsdenkmals mit einem solchen „Vierbeiner“. Das Schreckgespenst sei ganz anders gelaufen als ein Hund. Bezeichnenderweise sichtete Lutz Kley eines Tages am Waldrand oberhalb vom „Wolfgang“ ein solches Tier, dass sich nur kurz aus dem Schutz des Dickichts wagte. Ein Ruhlaer berichtete, dass einer Hirschkuh der Hinterlauf abgebissen wurde. Margarete Meier sah im Frühjahr zur Brunftzeit auf Höhe Vachaer Stein ein Tier über die B84 flitzen, dass weder Wildschwein, Fuchs noch Luchs war.