An den Ortseingängen von Ettenhausen/Nesse hängen diese Banner, die auf die seit einem Jahr geplante 850-Jahrfeier hinweisen. Vermutlich werden sie jetzt abgehangen werden, da die Absage der Feier wahrscheinlich ist.

Die Hoffnung stirbt bei vielen zuletzt

Wartburgregion. Michaela Langlotz und ihr Mann Mario haben die Hoffnung, ihre Silberhochzeit am 23. Mai noch mit Pauken und Trompeten feiern zu können nicht ganz aufgegeben, ziehen aber ins Kalkül, dass die Feier ins Wasser fällt. Sie warten mit einer Absage aber noch. Vor etwa einem Jahr hatte das Paar aus Unterellen die Planungen für die Feier der Silberhochzeit in Angriff genommen. Als sie im Februar die hübschen Einladungskarten verschickten, waren die Auswirkungen der Corona-Krise noch nicht abzusehen. Voller Vorfreude wurde der Dorfsaal gebucht. Es sollte ein Fest mit vielen Gästen werden, quasi das Gegenstück zur Hochzeit, die am 19. Mai vor 25 Jahren im Zuge der Nachwende-Wirren bescheiden und klein ausgefallen war. Die Hoffnung stirbt zuletzt. „Es sind immerhin noch acht Wochen bis dahin“, sagt Michaela Langlotz. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Die Untereller sind nicht die einzigen, deren Feier in den Sternen steht oder wegen des unbestimmten Ende der Auflagen durch Corona schon abgesagt wurde. Taufen sind davon betroffen, auch alle Konfirmationen, runde Geburtstage. Am Donnerstag haben die Volleyballer des SV Wartburgstadt ihre für Anfang Juni auf dem Marktplatz geplantes Beachplatz-Veranstaltung schweren Herzens definitiv abgesagt. Die meisten Initiativen werden Partys, Feste und Veranstaltungen auf das Jahr 2021 verschieben. Kaum jemand geht davon aus, dass die Auflagen und Einschränkungen wie bisher terminiert nach dem 19. April enden und das gesellschaftliche Leben in alten Bahnen verlaufen kann. Aber: die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenig Hoffnung haben die Mitglieder des Dorfvereins Ettenhausen/Nesse, dass die für den 30./31. Mai geplante 850-Jahrfeier des Dorfes über die Bühne gehen kann. Die beiden Banner am Ortseingang hängen zwar noch, aber man wird sie wohl demnächst abhängen, sagt Stefan Tost vom Dorfverein. Definitiv sei die Absage noch nicht, aber es laufe wohl alles darauf hinaus. Die Meinungsverschiedenheiten, ob Ettenhausen tatsächlich vor 850 Jahren ersterwähnt wurde oder früher, werden dann vielleicht ausgeräumt sein.