Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Trockenheit nicht überstanden

Im Stadtwäldchen zwischen Wolfgang und Kleine Neustadt sind in dieser Woche mehrere Bäume gefällt worden. Bei der letzten Baumkontrolle im Herbst sei, so die Mitteilung aus der Eisenacher Stadtverwaltung, leider festgestellt worden, dass einige Lärchen, Kiefern und Eichen die anhaltende Trockenheit nicht überstanden hatten. Wie an vielen anderen Stellen im Stadtwald habe man wie nahezu überall in Deutschland fehlende Niederschläge in den vergangenen zwei Jahren zu beklagen.

Die nun gefällten Bäume hätten nunmehr eine Gefahr für die darunterliegenden Häuser dargestellt. Zum Teil würden die gefällten Bäume direkt am Hang liegen gelassen, um die entstandene Naturverjüngung durch Rücken des Holzes nicht zu schädigen. Das Holz diene auch als wertvolles Totholz im Bestand.