Die Wartburgregion kennen und lieben

Anna ist noch neu im Wartburgkreis, sie ist aus Bochum hergezogen. Sie wohnt in Thal, ihre Eltern haben Arbeit in Seebach gefunden. In der Grundschule lernt sie Tim kennen, der kommt aus Ruhla, tanzt bei der Folklorevereinigung Alt-Ruhla und kennt sich aus. Die beiden freunden sich an und erkunden gemeinsam die Wartburgregion. Das ist die fiktive Geschichte, die im neuen, 45-seitigen Arbeitsheft erzählt wird, das nun für den Heimat- und Sachkundeunterricht in allen Grundschulen des Wartburgkreises an die Drittklässler verteilt wird.

Im Heft erwartet die Kinder neben vielen interessanten Informationen und spannenden Aufgaben auch die Geschichte von Anna und Tim. Die Grundschulkinder sind eingeladen, Anna und Tim auf ihren Entdeckungsreisen zu begleiten und herauszufinden, ob der Wartburgkreis eine neue Heimat für Anna wird. „Nur wer seine Region kennt, entwickelt auch ein Gefühl, eine Bindung zu seiner Region. Nur wer seine Heimat kennt, kann sie auch schätzen und lieben. Heimat ist schließlich ein Gefühl, das für jeden Menschen ein klein wenig anders aussieht“, sagt Landrat Reinhard Krebs (CDU), dem dieses Projekt nach eigenen Worten sehr am Herzen gelegen hat. Der Illustrator Roman Khakhaev aus Eisenach hat im Auftrag der gestaltenden Agentur Ideenwert aus Eisenach dazu Comic-Zeichungen geschaffen. Im Heft sind auch mehrere Karten – beispielsweise zu Gewässern, Verkehrswegen oder den Oberflächenformen des Wartburgkreises zu finden. Diese Karten wurden im Amt für Kreisplanung des Wartburgkreises erstellt. Viele Informationen zuGeschichte und Persönlichkeiten Umfangreiches Material bietet das Heft zur Geschichte des Landkreises und zu berühmten Persönlichkeiten, die diese Historie geprägt haben – vom Erfinder des Kindergartens bis zum weltberühmten Komponisten. Märchen und Sagen aus der Region werden vorgestellt, aber auch Industrie und Handwerk, Politik und Mitbestimmung, Natur und Umwelt sind weitere Themenfelder. „Die Themen, die im Heft aufbereitet werden, können von uns im Unterricht der 3. und 4. Klassen noch vertieft werden“, freut sich beispielsweise Annett Pfannstiel, Leiterin der Burgseeschule in Bad Salzungen, die als eine der ersten in den Genuss der neuen Hefte kommt. Die Inhalte orientieren sich eng am Lehrplan und bieten zugleich viele zusätzliche Informationen zum Heimatlandkreis an. „Die Idee gab es schon länger und den Bedarf auch, aber die Umsetzung scheiterte immer wieder an Plänen zur Gebietsreform und der damit verbundenen möglichen Zerschlagung des Wartburgkreises“, berichtet Kreissprecherin Sandra Blume, die das Heft redaktionell und konzeptionell schließlich im vergangenen Jahr doch noch auf den Weg bringen konnte. Finanziert wurde das Heft aus Mitteln des Landratsamtes Wartburgkreis sowie des Bundesprogramms „Demokratie leben“ über die Partnerschaft für Demokratie „Denk bunt im Wartburgkreis“. Die Kosten für Druck und Gestaltung betrugen rund 4800 Euro. Erschienen ist es in einer Auflage von 1200 Stück, so dass jeder Drittklässler in den 197 Grundschulen des Kreises ein Exemplar zur Nutzung im Unterricht oder auch für die Freizeit geschenkt bekommen kann. Geplant ist, künftig in jedem Jahr eine bei Bedarf aktualisierte Fassung des Heftes für die Drittklässler aufzulegen.