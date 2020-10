Die Zauberinnen Wartburgregion: … wieder mal am Rad gedreht

Irgendwie war ich in diesem Jahr überrascht, vom viel diskutierten Ende der Zeitumstellung so gar nichts mehr zu hören. Hatte man nicht 2019 ernsthaft erwogen, die missliebige Uhrendreherei endlich sein zu lassen? Viele Argumente sprachen doch eindeutig dafür, nur wenige dagegen.

Sogar der Effizienzgedanke, der 1980 der Sommerzeit den Weg geebnet hat, um Tageslicht auszunutzen und Strom zu sparen, wurde durch biologische Befunde zu Fall gebracht: Eigentlich leiden alle an der Zeitumstellung. Müdigkeit, Konzentrationsschwäche sind wissenschaftlich erwiesene Folgeerscheinungen, die Häufigkeit von Fehlern und Unfällen steigt.

In den ersten Tagen der jeweils „neuen“ Zeit rebelliert die innere Uhr und stellt Tagesabläufe infrage. Das merken vor allem Kinder und ältere Menschen, sagt die Wissenschaft. Man ist jetzt früher wach und abends schneller müde. Arbeitnehmer berichten von unproduktiven ersten Tagen nach der Zeitumstellung.

Wenn ich mich an meine Zeit als Fremdenführerin auf der Wartburg erinnere, dann mahnte mich mein Chef bereits Tage zuvor, gehörte ich doch zur illustren Gruppe „der studentischen Schnarchsäcke“, die alle Jahre wieder zu früh oder zu spät zum Dienst erscheinen. Zu meiner persönlichen Ineffizienz an solchen Tagen nur so viel: ich habe gefühlt eine Stunde länger in meine Kaffeetasse gestarrt, bevor ich die Palastür aufschloss – und von Zeiten erzählen konnte, die Äonen vor unseren Zeitumstellungen stattgefunden haben.

Besonders gern erzählte über das dunkle Winterhalbjahr, in dem Tageslicht von nur kurzer Dauer und der emsig ausgedehnten Arbeit wenig gewogen war. Bei einsetzender Dämmerung zog man sich in die Gemächer zurück und beendete den Tag bei Kerzenschein, um dann ausreichend lange und tief zu schlafen. Was für eine verlockende Vorstellung!

Vielleicht ging der „studentische Schnarchsack“ ja auf diese Leidenschaft zurück. Egal.

Bevor es also Uhren gab und ihre Zeiger die Welt im Sekundentakt regierten, orientierte sich der Mensch eben an der Natur, und das offenbar gewitzt und gesünder. So haben zum Beispiel Mönche bis ins 14. Jahrhundert hinein die Dauer einer Stunde von Jahreszeiten abhängig gemacht. Sie teilten den Tag in zwei mal 12 Stunden – Tag und Nacht. Durch die kurzen Tage im Winter dauerte eine Stunde bei Tageslicht nur 40 Minuten, dafür waren die Nachtstunden länger. Im Sommer dauerte eine Stunde am Tag dann 80 Minuten bei entsprechend kürzeren Nachtstunden. Effizienz und Tageslicht wurden also bereits vor 1000 Jahren in ein für den Menschen effizientes Zeitsystem gebracht – und das ganz ohne dabei am Rad zu drehen.

Carolinde Müller-Wolf aus Eisenach sowie Stefanie und Susanne Krauß schreiben eine wöchentliche Zeitungskolumne, angelehnt an ihren Blog „Die Zauberer von Ost“.