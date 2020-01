Digitalisierung ist größte Herausforderung: „Die Werkstatt wird zum Hightech-Laden.“

Kommunikation ist für Holger Schade ein Schlüssel zum Erfolg. Obwohl die Kommunikation bezüglich der Organisation des 120-jährigen Firmenjubiläums gänzlich an ihm vorbeigeht, spricht er von einer erfolgreichen Firmengeburtstagsparty. „Die Überraschung ist wirklich geglückt“, betont Holger Schade.

Er leitet inzwischen in vierter Generation mit seinem Bruder Dirk Schade das Familienunternehmen Autohaus Schade. Gezielt lenken „geheimniskrämernde“ Kommunikatoren Holger Schade zunächst ab und später unter einem Vorwand zum Autohaus. „Dass mehr als die Hälfte der rund 600 Mitarbeiter ihren freien Sonntag für mich opfern, war das schönste Geschenk, das man mir bereiten konnte“, strahlt Holger Schade noch Tage später.

Nur selten besitze heute ein mittelständiges Unternehmen eine solch lange Historie, die im Januar des Jahres 1900 beginnt, als Valentin Schade seine Wagnerei in Bad Hersfeld eröffnet. Die Stellmacherei fertigt zunächst Kutschaufbauten und dann über viele Jahre Kofferaufbauten. „Der Fahrzeughandel kommt erst in den 1940er Jahren dazu“, erzählt der Autohauschef. Mercedes-Benz übernimmt 1971 die Hanomag-Henschel-Fahrzeugwerke und so kommt das Unternehmen zu der Marke mit dem Stern, der es bis heute die Treue hält.

Plötzlicher Tod des Vaters zwingt Brüder zur Übernahme des Betriebes

Unternehmer Holger Schade informiert sich bei seinem Mitarbeiter Nils Wollenhaupt (v.li.) aus dem Sevicebereich Nutzfahrzeuge über den Fortschritt einer Reparatur eines 40-Tonners. Foto: Norman Meißner

Das in Bad Hersfeld gegründete Unternehmen unterhält auch in den angespannten Zeiten der deutschen Teilung Kontakte nach Eisenach. „Mein Opa hat in Eisenach seinen Meister gemacht“, spricht der Autohauschef über Henner Schade, der 1972 zu früh entschläft. Mit dem am Kirchheimer Dreieck errichteten Lastwagen-Abschleppdienst darf das Unternehmen auch in den Transitbereich der DDR, da es in der Planwirtschaft an entsprechender Technik mangelt.

An die dabei entstandenen Kontakte zum VEB Kraftverkehr Eisenach knüpft Vater Arthur Schade mit dem Fall der innerdeutschen Grenze an und nimmt schon 1990 in Eisenach die Arbeit auf. Sein Tod im Jahr darauf bringt das Familienunternehmen in eine gefährliche Situation. „Ich war gerade Mitte 20 und beim Maschinenbaustudium in Darmstadt – mein Bruder hat seine Ausbildung abgebrochen – ich legte im Studium ein Jahr Pause ein, und gemeinsam haben wir richtig in die Hände gespuckt“, erinnert sich Holger Schade an die, wie er sagt, „verrückte Situation“, der die Gebrüder auch dank toller Mitarbeiter entkommen.

„Die Zeit nach der politischen Wende war pure Euphorie – viele damals getroffenen Entscheidungen würde man heute so nicht mehr treffen“, sagt der Autohauschef, der 1992 Wahleisenacher wird. Im Jahr darauf entstehen die Neubauten in Eisenach und Mühlhausen und das Unternehmen wächst beständig.

„Mir ist bewusst – es gehört auch Anpassungsfähigkeit, Entscheidungsfreue und ein Quäntchen Glück dazu, denn nicht aus jeder Familie kann ein Top-Manager kommen“, spricht Holger Schade über den erfolgreichen Weg des Unternehmens. Dazu zähle auch ein geschlossenes, engagiertes Team. Dies sei in den zurückliegenden Jahren im Unternehmen bestens gewachsen. „Nur mit einer tollen Mannschaft, bei der der Chef nicht ständig auf die Finger schauen muss, ist man für die Anforderungen der Zukunft gewappnet“, wählt Holger Schade seine Worte.

Wichtig für den Erfolg sei jeder Einzelne – von der Reinigungskraft bis zum angestellten Geschäftsführer. Leider steigen die Schwierigkeiten, offene Stellen neu zu besetzen.

Die Digitalisierung bezeichnet er als eine der größten Herausforderungen, die auf das Unternehmen in den nächsten Jahren zukommt. „Die Werkstatt wird zum Hightech-Laden“, meint er. Die Elektromobilität sei nicht zwangsläufig die Antriebsart der Zukunft; es gebe noch andere Wege. Er denkt beispielsweise an synthetischen Kraftstoff oder die Brennstoffzelle.

Auch im Nutzerverhalten setze eine Wende ein. Zukünftig stehe nicht mehr der klassische Autokauf – der Besitz eines eigenen Fahrzeugs – im Vordergrund, sondern vielmehr die Rundum-Mobilität.

Seine Mitarbeiter überraschten Unternehmer Holger Schade mit einer Jubiläumsfeier zum 120 Firmengeburtstag. Foto: Norman Meißner

Trotz seines täglich straffen Arbeitspensums zwischen 8 und 18 Uhr verliert er seine soziale Verantwortung nicht aus dem Blick. Die vor rund acht Jahren gegründete Schade-Stiftung unterstützt beispielsweise den Verein „Kinderhilfe Organtransplantation“ oder das Kinderhospiz. Auch das ehrenamtliche Engagement der Belegschaft in ihrer Freizeit behalten die Schade-Brüder im Blick. Das Unternehmen stellt jährlich 15.000 Euro für solche karitativen Projekte zur Verfügung, die die Mitarbeiter in Vereinen selbst mit Tatkraft unterstützen. „Es reicht ein Antrag und ein Mitarbeitergremium entscheidet über die Vergabe“, erklärt Holger Schade. Die regelmäßig organisierten Blutspende-Termine, zu denen stets die Bewohner der Umgebung eingeladen sind, möchte er zukünftig auch auf die neuen Autohaus-Standorte ausweiten.

Für den deutschen Mittelstand wünscht sich Holger Schade, der dabei vom „Rückgrat unseres Wirtschaftssystems“ spricht, eine deutliche Entlastung. „Die Lobby des Mittelstands ist leider viel schlechter als die der Industrie“, betont der Autohaus-Chef. Er favorisiert eine Entbürokratisierung, aber genau das Gegenteil passiere.