Drachenschlucht gesperrt

Die Drachenschlucht bei Eisenach ist für Wanderer ab sofort gesperrt. Dies teilt Revierförster Stefan Wichmann mit. Durch die Stürme der vergangenen Tage sind dort einige Bäume umgeworfen oder abgebrochen. „Eine gefahrlose Durchwanderung der Schlucht ist nicht mehr gewährleistet“, heißt es.

Das Beräumen der Bäume, so Wichmann, sei sehr zeitaufwendig, da in der Schlucht keine Technik eingesetzt werden könne. Bei der Sperrung gehe es neben haftungs- und versicherungstechnischen Fragen vor allem um die Gesundheit der Waldbesucher. Sollte es trotz Sperrung in der Schlucht zu einem Unfall kommen, bringe man auch die Rettungskräfte unnötig in Gefahr. Man werde sofort informieren, sobald die Sperrung aufgehoben sei.