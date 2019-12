Eisenach. Am zweiten Weihnachtsfeiertag gab es einen größeren Unfall auf der Autobahn 4, die für kurze Zeit auch voll gesperrt werden musste.

Drei Verletzte nach Unfall auf A4 bei Eisenach

Nach ersten Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 14 Uhr in Höhe der Ausfahrt Eisenach Ost. Drei Pkw waren beteiligt. Drei Personen mussten zudem ins Krankenhaus transportiert werden. Zur Ursache des Unfalls oder zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei am frühen Nachmittag noch keine weiteren Auskünfte erteilen.

Die A4 musste in Richtung Dresden kurzzeitig voll gesperrt werden.

