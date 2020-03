Eisenach. Was sind klassische Fächer am Elisabeth-Gymnasium? Was macht die Schule besonders? Künftige Fünftklässer konnten das Schulprofil kennenlernen.

Dreißig Sanitäter im Schüleralter

Theater, Verblüffendes aus der Welt der Natur, Technik und Sprache konnten Interessierte am Freitagnachmittag im Elisabeth-Gymnasium erleben. Im Schulgebäude hatten Pädagogen und Gymnasiasten viele Stationen zum Tag der offenen Tür vorbereitet. Angesprochen waren vor allem Viertklässler, die sich ab Montag für die weiterführende Schule anmelden können. So war bereits kurz nach 15 Uhr viel los auf den Fluren. In der Fachschaft Französisch war das Klassenzimmer brechend voll, als Schüler auf amüsante Art den Besuch einer deutschen Familie in einem französischen Café nachspielten.

Zwei Räume nebenan präsentierte sich die Sanitäts-Arbeitsgemeinschaft (AG), die es ab Klassenstufe 9 gibt. Über rund 30 Schulsanitäter verfügt die Schule, die während der Unterrichtswoche Ansprechpartner und Ersthelfer bei kleineren Blessuren wie Nasenbluten, Übelkeit oder Schürfwunden sind. Jeden Tag sind drei Mitglieder eingeteilt, die mit Walkie-Talkies ausgestattet sind. Jeden Donnerstag treffen sie sich zudem in ihrer Arbeitsgemeinschaft. Die AG hat auch eine Ersthelfer-Ausrüstung, die hat ihnen das Deutsche Rote Kreuz kostenlos zur Verfügung gestellt. DRK-Mitglieder übernehmen auch die Ersthelfer-Ausbildung, die während der Projektwoche angeboten wird und Grundlage ist, später als Schulsanitäter mit unterwegs sein zu dürfen. „Ich finde es cool, wenn man jemandem helfen kann“, beschreibt Nesrin Ayadi. Auch Sportfeste unterstützt die Sanitäts-AG. Ein fester Partner für das Gymnasium ist zudem die schuleigene Technik-AG, die sich zum Beispiel um die Technik bei schuleigenen Theateraufführungen kümmert. „Wir machen alles, was an Veranstaltungen anfällt“, erzählt Katharina aus der 12. Klasse. Sie ist ebenso Mitglied des WAK-LAB, einer Gemeinschaft aus Schülern und Eisenachern, die sich aus Liebe zum Programmieren und zur Technik mittwochs ab 19 Uhr im Schulgebäude trifft. Was alles durch Technik machbar ist, davon konnten sich die Gäste am Freitag überzeugen. Anmeldung fürs Gymnasium: 2. bis 7. März, Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr; Freitag von 8 bis 15 Uhr; Samstag von 9 bis 12 Uhr