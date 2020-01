Ein kleiner Baby-Boom in Ifta

Die Einwohnerzahl Treffurts ist auch im Jahr 2019 erneut leicht gesunken. Diese Mitteilung machte Bürgermeister Michael Reinz (Bürger für Bürger) dem Stadtrat. Lebten zu Beginn des Jahres 2019 noch 6113 in der Werrastadt und seinen, um Ifta erweiterten Stadtteilen, waren es am Jahresende 47 weniger: 6066.

Insgesamt zählt die Statistik des Einwohnermeldeamtes 181 Wegzüge aus der Gesamtstadt auf, gegenüber 175 Zuzügen. Es gab 83 Sterbefälle und 30 Geburten. In der Kernstadt sank die Einwohnerzahl um 28 von 2278 auf 2250. Das, so Reinz, lag vor allem daran, dass es nur neun Geburten gab, aber 39 Sterbefälle im gleichen Zeitraum. Da sah es in Ifta schon anders aus. Dort ist die Einwohnerzahl nur um einen auf 1106 gesunken, blieb also eher stabil. Und auch da sind die Geburten ein wichtiger Faktor. Dort waren es nämlich zwölf und dabei sogar zweimal Zwillinge.

Zwillinge sorgenfür Stabilität

Großburschla verliert 31 Einwohner und zählt nun noch 965 Köpfe. Den 41 Wegzügen und 19 Sterbefällen standen 25 Zuzüge und nur vier Geburten gegenüber. Ein leichtes Wachstum dagegen verzeichnet Falken. Mit 25 Zuzügen und vier Geburten gegenüber nur 19 Wegzügen und sieben Sterbefällen wuchs die Einwohnerzahl dort im Jahr 2019 von 905 auf 9087. Und auch in Schnellmannshausen sehen die Zahlen besser aus. Zehn Menschen wohnen dort Ende 2019 mehr als Anfang des Jahres, es sind nun 837. Und da schlagen die Zuzüge positiv zu Buche. Davon gab es 34, 21 kehrten dem Ort den Rücken. Den vier Sterbefällen in Schnellmannshausen stand eine Geburt gegenüber.

Reinz: „Nur zum Vergleich sei erwähnt, dass es in Treffurt und Ifta im Jahr 2006 gemeinsam 6899 Einwohner gab. Wir haben also in zehn Jahren 833 Einwohner verloren. Damit hat Treffurt etwa die Einwohnerzahl eines ganzen Stadtteiles verloren.“