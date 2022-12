Ein Tausendsassa der Kunst

Norman Meißner über textenden und musizierenden Maler.

Die Talente eines Künstlers beschränken sich meist auf ein fokussiertes Metier. Bei dem in Leipzig ausgebildeten Maler Christian Manss verhält es sich anders. In künstlerischer Hinsicht scheint der 1978 in Eisenach geborene Maler ein Tausendsassa zu sein. Der einstige Schüler des Ernst-Abbe-Gymnasiums überraschte 2018 in einem ganz anderen Kunstgenre. Mit seiner Band „Blauson“ schuf Manss einen musikalischen Dreiteiler. Der Song „Lieber mal“, der sich auf verschiedenen Musikstreaming-Diensten findet, ist die erste Auskopplung der Trilogie „Schorle“.

Inzwischen verdingt sich der Maler auch als Lyriker und Texter. Innerhalb eines „Denkzeit“-Stipendiums der Kulturstiftung Sachsen schaffte Manss im Coronajahr 2020 neben einer Reihe von Selbstporträts auch Selbstbefragungen in Form von Texten. Seine Gedichte sind sensible Betrachtungen einer Welt auf Corona-„Halt“, schonungslose Fragen an sich selbst und an den Zustand zwischenmenschlicher Beziehungen.

Im Vorjahr veröffentlicht der heute in Dresden lebende Künstler diese im Büchlein „Zwanzig“. Schauspieler, Regisseur, Künstler, Musiker und Autor Felix Lüke, ebenfalls ein künstlerisches Multitalent, vertonte einige der Manss-Texte, die dieser Tage in einem Theaterkonzert erstmals öffentlich erklangen.

Seine Bilder stellte er schon in Korea, Montenegro, Österreich, Polen, Frankreich, der Schweiz, Großbritannien, den USA sowie in vielen deutschen Städten aus, aber immer wieder auch in seiner alten Heimat, wie zuletzt in der Galerie „Gelbes Haus“ auf der Creuzburg und in der Eisenacher Predigerkirche. Vielleicht überrascht der textende und musizierende Maler auch bald mit seinen hörbaren Schätzen die Eisenacher.