Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein wohltuendes Gespräch gehört auch dazu

Auch in Eisenach haben sich viele freiwillige Helfer zusammengefunden, die ihre Mitmenschen während der Coronakrise unterstützen wollen. Heike Apel rechnet ihre Zahl auf rund 170. Die Leiterin der Freiwilligenagentur und ehrenamtliche Beigeordnete der Stadt koordiniert die Hilfsangebote. Seit gut zweieinhalb Wochen hätte die Nachfrage nach Einkaufshilfen und weiteren Botendiensten zugenommen, berichtet Apel.

Rund 60 Menschen im Stadtgebiet nutzen diese ehrenamtlichen Dienstleistungen. Kurz vor Ostern ist die Nachfrage erneut gestiegen. Sie könne jedoch, meint Heike Apel, sehr gut abgefedert werden, weil die Zahl derer, die ihre Mithilfe angeboten haben, doch stabil und hoch ist. „Natürlich gehen unsere Helfer gerade auch vor Ostern öfter auf die Post, um Briefe und Pakete an die Familie abzugeben“, schildert die Leiterin der Freiwilligenagentur.

Sie betont, dass es oft gar nicht nur bei den reinen Botendiensten wie dem Gang zum Supermarkt oder in die Apotheke bleibt. Oft würden Menschen einfach auch ein Gespräch per Telefon suchen. Auch dies übernehmen viele der Helfer, freut sich Heike Apel. So gibt es seit Neuestem Telefonpatenschaften. Das Team des Nachbarschaftszentrums ruft zudem diejenigen an, die normalerweise täglich das Begegnungszentrum besucht haben, um bei ihnen nachzufragen, ob alles so weit in Ordnung ist.

Wer Hilfe benötigt oder helfen will, kann sich gern über die Hotline unter: 03691/670800 anmelden.