Eine Burg lockt im Advent die Welt nach Eisenach

Der historisch-romantische Weihnachtsmarkt auf der Wartburg hat am heutigen Sonnabend wieder seine Tore geöffnet, schon am Vormittag strömten die Menschen auf die Traditionsburg in Eisenach. An 50 Ständen verteilt auf den verschiedenen Ebenen der Burganlage gibt es erlesene Waren für Touristen und Einheimische. Seifensieder und Kerzenzieher, Kräuterfrauen, Gewandmeisterinnen und Glasbläser, Laternenbauer und Schuhmacher bieten ihre Waren feil. Neu in diesem Jahr ist die Brennerei Wartburgblick aus Pferdsdorf. Familie Beck bietet hier Whisky, Gin und tolle Obstbrände, wie Mirabellenbrand, an.

Mehrere zehntausend Gäste kommen jedes Jahr auf die Wartburg zum Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr ist der Markt an den drei Adventswochenenden für Besucher geöffnet. Neu ist ein regelmäßiger Shuttle-Verkehr vom Parkplatz Spicke sowie von der Wartburg zurück, der ab 11 Uhr alle halbe Stunde fährt, auch durch die Stadt. Konkret fahren die Shuttle-Busse am 30. November und 1. Dezember, am 7. und 8. Dezember sowie am 14. und 15. Dezember.

Der Eintritt kostet mit Bustickets acht Euro, dafür dürfen sogar noch die Lutherstube und der große Festsaal besichtigt werden, in dem auch Adventskonzerte und Puppenspiele stattfinden. Kinder zwischen 6 und 14 Jahren zahlen drei Euro.

Auftakt für die Weihnachtsmarktwochenenden auf der Wartburg Auftakt für die Weihnachtsmarktwochenenden auf der Wartburg Auf der Wartburg finden sich erlesene Händler, vor allem für viele mit regionalen Produkten, ob Kerzenzieher, Obstbrenner, Schokoladenmanufakturen, ein Handpuppenmacher. Zeitgleich gibt es den gesamten Tag über ein buntes Programm im Festsaal der Burg. Foto: Katja Schmidberger Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

