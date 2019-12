Eine Burg lockt im Advent die Welt nach Eisenach

Auf der Schanze erwartet die Gäste mittelalterliche Musik – das Wetter am ersten Tag des Weihnachtsmarktes ist gut.

Mirabellen-Obstbrand und mehr gibt es am Stand von Familie Beck aus Pferdsdorf-Spichra. Foto: Katja Schmidberger

Traditionelles Handwerk zum Bestaunen, und überall duftet und schmeckt es. Der historische Weihnachtsmarkt auf der Wartburg begeisterte am ersten Adventswochenende die Besucher mit seinem Mix aus Nostalgie, Mittelalterflair, Geschenkideen und ungewöhnlichen Inspirationen. Bereits am ersten Öffnungstag strömten am Samstagvormittag die Menschen die Burg hinauf. Darunter viele Österreicher, Schweizer, Koreaner und einige Thüringer. „Wenn wir die Probeläufe hinzu zählen, ist es dieses Jahr der 20. Markt“, sagt Andreas Volkert von der Wartburg-Stiftung.