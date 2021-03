Beate Eichholz (64) betreibt mehrere Cafés und eine Eismanufaktur in Eisenach.

Zu viel Arbeit und zu wenig Geld. Deshalb wollte die Tochter nie in die Gastronomie. „Doch irgendwie liegt es uns im Blut“, sagt Beate Eichholz, die heute im Familienbetrieb mit Tochter und Sohn drei Cafés und die Eismanufaktur in Eisenach sowie zwei Läden in Erfurt betreibt.