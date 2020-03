Eine Umarmung mit dem Klassenfeind bringt einst Eisenacher Sommergewinn ins Wanken

In Eisenach wurde dieses Jahr der Sommergewinn absagt. Das ist für eine Stadt, die für dieses Volksfest brennt, kaum vorstellbar. Der Eisenacher hängt an seinem Sommergewinn, wie der Mühlhäuser an seiner Kirmes. Vor allem für die Aktiven ist es eine sehr schmerzhafte Entscheidung. Bei allem Verständnis mittlerweile, die wohl jeder für die Verbote aufgrund des Corona-Virus aufbringen kann. Seit 1897 gibt es in Eisenach einen Festzug, Absagen hingegen lassen sich an einer Hand abzählen.

Der Brauch, das Feiern des Winteraustreibens, wird seit seit Jahrhunderten zelebriert, von unzähligen Menschen in den Herzen bewahrt. Nur die zwei Weltkriege unterbrachen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts für einige Jahre das Volksfest. Seit 1950 fiel nur noch einmal der Sommergewinn aus – und das war ausgerechnet genau vor 30 Jahren. Da fand einzig und allein auf der Rathaustreppe am Marktplatz ein Streitgespräch zwischen Winter und Sunna statt. Und selbst das war nicht selbstverständlich im Frühjahr 1990.

Eine alte Verbindung nach Marburgwird 1989 wieder aktiviert

Doch bremste kein hoch ansteckendes Virus die Zunft. Schuld war eine Entscheidung der SED-Kreisleitung, die den Sommergewinn fast an sein Ende geführt hätte. Zum Sommergewinn 1989 war im Rahmen der Städtepartnerschaft Eisenach-Marburg, die bekanntlich 1988 beschlossen wurde, erstmals wieder eine Abordnung der Oberstadtgemeinde Marburg zu Gast.

Damals wurde eine alte Verbindung wieder aufgenommen, denn von 1957 bis 1964 sogar nach dem innerdeutschen Mauerbau waren Vertreter der Oberstadtgemeinde noch zum Eisenacher Sommergewinn gekommen. Der Vorsitzende der Oberstadtgemeinde Marburg, Manfred Gundlach, und der damalige Vorsitzende der Fachgruppe Sommergewinn in Eisenach, Gerhard Fischer, kannten sich genau noch aus dieser Zeit.

Brüderliche Umarmung istBetonköpfen ein Dorn im Auge

Nun sollten sie sich im März 1989 erstmals wiedersehen. „Am 11. März 1989 kam die erste Gruppe nach Eisenach, nach diesem gemeinsam unterzeichneten Partnerschaftsvertrag, hier kam es zu einer brüderlichen Umarmung zwischen den beiden Vorsitzenden“, erzählt die noch heute aktive Christiane Tomaske. Genau diese freundschaftliche Geste veranlasste die Kreisleitung damals, den Gegenbesuch Fischers in Marburg zum Brunnenfest im Juli 1989 zu untersagen.

Joachim Klapczynski, damaliger Bürgermeister von Eisenach (LDPD), hat seine Erlebnisse von einst aufgeschrieben und schilderte die versteinerten Mienen der SED-Kreisleitung, als diese die Umarmung sah. Der Bürgermeister war auch dabei, als Gerhard Fischer über seine Ausladung informiert wurde. Er sei erstaunt und schockiert gewesen, beschreibt Joachim Klapczynski.

Quittung für die Verhinderer:Der gesamte Vorstand tritt zurück

Fischer gab zum 28. Mai 1989 als seinen Rücktritt Chef der Fachgruppe Sommergewinnszunft im Kulturbund der DDR bekannt. Der gesamte Vorstand folgte ihm. Auch Tomaske zählte dazu, seit 1981 war sie im Vorstand der Fachgruppe aktiv. „Wir waren uns einig, Schluss aus, Sense“, erzählt sie heute von diesen aufwühlenden Tagen. Der Skandal stand vor der Tür.

Zum Brunnenfest nach Marburg fuhr am 30. Juni 1989 zwar eine Delegation. Darunter zählten Gerlinde Reh, Fred Minge und Birgit Behm-Blanke vom Rat der Stadt für Kultur.„Die durften fahren, aber Gerhard Fischer nicht“, erzählt Tomaske. Mehrfach wurde versucht, die Mitglieder der Fachgruppe Sommergewinn umzustimmen, berichtet sie. Trotz Intervention von oben blieben die Zunftmitglieder hart und waren sich einig.

So wurde am 5. September 1989 die Auflösung der Fachgruppe unter der Traditionsfahne von 1923 auf einer Versammlung im Friedrich-Wolf-Klubhaus beschlossen. „Natürlich waren wir deprimiert, aber innerlich auch so stark, dass wir uns das nicht gefallen lassen wollten“, so Christiane Tomaske.

Es bildete sich eine Interessengemeinschaft Figöreto, der Name entwickelte sich aus den Anfangsbuchstaben der Nachnamen der beteiligten Mitglieder: Gerhard Fischer, Siegfried Görke, Gerlinde Reh und Christiane Tomaske. Weitere Bürgergespräche fanden statt, eines stach am 4. November 1989 heraus, weil dort die SED-Kreisleitung erklärte, der Rat der Stadt habe Fischers Ausladung beschlossen.

Da hielt es Bürgermeister Klapczynski nicht mehr auf dem Stuhl und er rief laut „Lüge, Lüge“ in den Saal. Er wusste genau, wer das veranlasst hatte. Er selbst schildert in seinen Erinnerungen, dass er sich sorgte, welche Konsequenzen sein Verhalten nun für ihn haben könnte. Doch da kam der Mauerfall.

Klapczynski habe sehr viel dafür getan, in den folgenden Monaten die Leute vom Sommergewinn zusammenzuhalten, so Tomaske. Am 2. Februar 1990 wurde die Sommergewinnszunft neu gegründet, mit dem Ziel, das Fest im Jahr darauf vorzubereiten. Künftig sollte es keinen „Vorsitzenden“, sondern einen Zunftmeister geben. Und das war wieder Gerhard Fischer.

Festgelegt wurde auch, dass der Sommergewinn nicht mehr sonntags, sondern samstags vor Sonntag Lätare gefeiert wird. 1990 fand aber trotzdem öffentlich nur das Streitgespräch statt. Doch es gab eine große Feier in Thal mit dem Marburgern. „Sommergewinn hat auch in diesem Jahr stattgefunden, wenn auch in kleiner Form“, notiert der Bürgermeister dazu.

Klapczynski schreibt, dass Manfred Gundlach den Eisenachern an diesem Abend einen Scheck über 1200 Mark überreichte, um 1991 das Fest finanzieren zu können. Aber 1991 hatte es die „verschworene Gemeinschaft“, wie Joachim Klapczynski sie nannte, geschafft. Das Volksfest fand statt.

Im Festumzug dabei war auch die Laufgruppe 11 aus der Marburger Oberstadtgemeinde. Und im Gegenzug waren Zunftmitglieder dann in Marburg zum Brunnenfest dabei. Noch heute ist es Tradition, dass die Marburger Abordnung am Samstagmorgen von den Eisenachern mit einem Frühstück bewirtet werden. Nur in diesem Jahr muss diese pausieren.