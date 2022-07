Eisenach: „Das Alte Testament der Klavierspieler“

Bachhaus-Direktor und Geschäftsführer Dr. Jörg Hansen, in der oberen Etage der Sonderausstellung, in der alle 24 Präludien sowie mehrere Fugen des ersten Teils des „Wohltemperierten Claviers“in Referenzeinspielungen über Kopfhörer angehört werden können.

Eisenach. Bachhaus Eisenach widmet sich mit einer Sonderausstellung zum 300. Jahrestag der Entstehung des „Wohltemperierten Claviers“.

Die Komposition zählt in musikgeschichtlicher Hinsicht zu Johann Sebastian Bachs (1685-1750) einflussreichster und damit auch zu seiner bedeutendsten Tonschöpfung. Anlässlich des 300. Jahrestags der Entstehung des Teil 1 würdigt das Bachhaus Eisenach in Anlehnung an das Jubiläum der Bibelübersetzung auf der Wartburg eine ganze Sonderausstellung mit dem Titel „Das Alte Testament der Klavierspieler“ dem Werk das „Wohltemperierte Clavier“ (BWV 846–893). „Von der Zahl und der Geschlossenheit der Tonarten inspirierte kein anderes Werk so sehr Musiker bis in die heutige Zeit, die sich im Bereich der klassischen Musik bewegen“, sagt Museumsdirektor Jörg Hansen während der Ausstellungseröffnung am Freitagvormittag über das Stück, das Bach zunächst als Unterrichtsmaterial konzipiert hat. Erst zwei Jahrzehnte später fügt Eisenachs großer Musikersohn seinem ersten Teil noch einen zweiten mit weiteren 48 Präludien und Fugen in allen 24 Dur- und Moll-Tonarten hinzu.

Geschäftsführer Dr. Jörg Hansen zeigt an einem Piano, wie Museumsbesucher vererleben können, wie ein Klavier zur Bachzeit und im Vergleich zu heute klingt. Foto: Norman Meißner

Der Langeweile überdrüssig, setzt sich Bach 1722 daran, das Werk zu komponieren. Begonnen haben soll er das Werk – schenkt man der Niederschrift des Musiklexikographen Ernst Ludwig Gerber Glauben – „an einem Orte, wo ihm Unmuth, lange Weile und Mangel an jeder Art von musikalischen Instrumenten diesen Zeitvertreib abnöthigte“. „Dafür kommt am ehesten seine vierwöchige Arrestzeit in der Bastille Weimar in Betracht“, erzählt Jörg Hansen. Öffentliche Rehabilitation erfährt das Musikgenie erst 2008 vom Weimarer Fürstenhaus.

Das „Wohltemperierte Clavier“ beflügelt viele: Mozart verwendet Fugen als Streichtrio (KV 404a) und Streichquartett (KV 405), Beethoven und Brahms spielen es oft als Knaben, Chopin wird zur „Regentropfen-Prélude“ in Des-D, Liszt zu seinen „Études d’exécution transcendante“ und Rachmaninoff zu „24 Preludes“ (op. 3, 23, 32) inspiriert.

Label einer Schellackplatte der ersten vollständigen, historischen Gesamteinspielung von Johann Sebastian Bachs (1685 –1750) seiner Fuge cis-Moll, BWV 849 Fugue no. 4 in C sharp minor, BWV 849 durch Edwin Fischer (Konzertflügel / pianist), Abbey Road Studios London, EMI, 1933 bis 1936. Foto: Norman Meißner

Besucher dürfen sich auf einige besondere und authentische Schmankerl in der zweiteiligen Sonderschau freuen, darunter eine von drei Erstdrucken aus dem Jahr 1801, die dem Bachhaus Eisenach bislang gefehlt hat. „Letztes Jahr ist der Druck erst bei Sotheby’s aufgetaucht“, erzählt der Bachhausleiter über die Investition von 10.000 Euro.

Die Schau widmet sich in der unteren Etage des Gebäudes Frauenplan 19 dem Problem der Stimmung der Tasten-Instrumente, denn auf Tasteninstrumenten der Bach-Zeit lassen sich nur die damals üblichen 14 Tonarten der mitteltönigen Stimmung einigermaßen stimmig wiedergeben. „Alle anderen klangen schief“, sagt Jörg Hansen. Erst 1691 gelingt es dem Quedlinburger und später Halberstädter Organisten Andreas Werckmeister, neue Stimmungen vorzuschlagen, die er damals als „wohltemperiert“ bezeichnet, und in denen alle Tonarten fortan spielbar sind. Die Idee, für alle Tonarten zu komponieren, ist damals nicht ganz neu, aber erst Bach liefert einen Satz brillanter Kompositionen für alle Tonarten, die dieser Idee zum Durchbruch verholfen haben. Diesen Kompositionen widmet sich der zweite, in Anspielung an Gerbers Bericht arrestzellenartig eingerichtete Raum der Sonderschau in der oberen Etage. Alle 24 Präludien sowie mehrere Fugen des ersten Teils erklingen in Referenzeinspielungen über Kopfhörer.