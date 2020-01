Eisenach: Einzigartige Exponate erregen Aufsehen

Wenn er auf seine Notizen schaut, wird Museumsleiter Matthias Doht noch einmal deutlich, wie viele Höhepunkte und Veranstaltungen das Museum „Automobile Welt“ im Jahr 2019 erlebt hat.

Drei Sonderausstellungen, eine angesehene Automobilfachtagung, die Festveranstaltung zu „100 Jahre Hans Fleischer“, die Traditionsveranstaltungen Startklar und das Oldtimertreffen zum Denkmaltag, die Teilnahme an der Kinderkulturnacht. Doht könnte weitere Höhepunkte aufzählen.

Der Geschäftsführer der Stiftung Automobile Welt ist mit den Besucherzahlen sehr zufrieden. 39 556 Besucher kamen im vergangenen Jahr, 1000 mehr als im Jahr zuvor. Viel haben das Kuratorium der Stiftung wie auch ehrenamtlich Engagierte der beteiligten Vereine seit der Übernahme des Museums in die Stiftung erreicht. Manche Rarität, einzigartige Exponate stehen inzwischen hier. Da ist der Dixi 6/24 PS zu nennen, den es seit letztem Jahr nur in Eisenach zu sehen gibt. „Dank der Leihgabe von Wolfram Pinkwart steht diese einmalige Zeitzeugnis als mobiles Kulturgut in unserem Museum“, freut sich Doht. Ein neues Exponat ist auch der Opel Grandland.

Der Teil zum Ende der Wartburg-Produktion wurde neu gestaltet. Foto: Katja Schmidberger

Ein weiteres Großprojekt, das derzeit mit Unterstützung der Dualen Hochschule sowie den Unternehmen BMW Fahrzeugtechnik sowie der Tesona GmbH läuft, ist die Reaktivierung des Wartburg-Motorwagens. Studenten der Hochschule sollen den Motorwagen wieder fahrbereit machen, verrät der Museumsleiter. Die Projektleitung hat Eberhard Spee, für jedes Teil wird von den Studenten eine Einzelteilzeichnung angefertigt. Damit während des mehrjährigen Projekts weiter ein Wartburg-Motorwagen zu sehen ist, steht derzeit im Museum eine Leihgabe, ein Motorwagen Modell 1 von der BMW München Classic Group, in der Ausstellung. Er ist einer von fünf noch existierenden Wartburg-Motorwagen weltweit.

„Seit 2016 erlebte das Haus zudem allein sechs Sonderausstellungen dank zahlreicher Jubiläen“, bilanziert Doht. Derzeit läuft noch bis 19. April 2020 die Schau „BMW/EMW 340 – die erste Nachkriegskonstruktion aus Eisenach“, die am 1. Mai von einer Ausstellung zu den Eisenacher Kombis abgelöst wird. Auf einem Fernseher können sogar Wochenschauberichte des DEFA-Augenzeugen zum BMW 340 aus dem Jahr 1949 live angesehen werden.

Noch bis April läuft die Sonderausstellung zum BMW 340, die Tafeln präsentieren einzigartige Fotozeugnisse. Foto: Katja Schmidberger

Im Gegensatz zu den Vorjahren wird es nur eine Sonderausstellung in diesem Jahr geben. So viele andere Projekte stehen ins Haus, Sonderausstellungen kosten viel Kraft neben der Neugestaltung der ständigen Ausstellung und den zahlreichen Veranstaltungen. 2019 hat die Stiftung in das Automobilmuseum allein 141.000 Euro investiert. Für einige Projekte gab es Fördergelder, unter anderem vom Landesamt für Denkmalpflege. So floss neben Spenden Fördergeld in die Restaurierung der Doppelkurbel-Kniehebel-Tiefziehpresse.

Rückblickend erinnert sich Matthias Doht gern an die Festveranstaltung zu Formgestalter Hans Fleischer, die für ihn ein Stück Automobilgeschichte geschrieben hat. Im Nachgang dazu wird ein Buch von Lars Leonhard erscheinen, kündigt er an.

Auch in diesem Jahr ist viel geplant, die Opel-Ausstellung im Raum C wird neu gestaltet, dort wird ein Kino eingerichtet, wo Filme laufen, die die Fertigung im AWE sowie bei Opel zeigen. Besonders freut sich Matthias Doht zudem auf die neue Ausstellung zur Geschichte der Fahrzeugelektrikindustrie. Auch dieser zeitgeschichtlich interessante Teil der Autoindustrie mit den Anfängen bei Schlothauer in Ruhla ab 1869 wird das Haus weiter aufwerten.