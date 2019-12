Die Entwicklungen sind derzeit gegenläufig in Stadt Eisenach und Wartburgkreis, aber Gerhard Reiter, Professor an der Dualen Hochschule Gera/Eisenach (DHGE), ist für beide optimistisch. „Die wirtschaftliche Entwicklung in der Wartburgregion sollte zu einer allmählichen Entspannung der Überschuldungsfälle führen“, so seine Einschätzung. Reiter hat in einer Studie der DHGE die Zahlen des aktuellen Schuldneratlasses 2019 für Thüringen ausgewertet.

In der Region hat sich im Vergleich zum Jahr 2018 wenig verändert. Eisenach bleibt an der Spitze. In der Stadt sind thüringenweit weiterhin die meisten überschuldeten Personen zu finden: 11,93 Prozent aller Privatpersonen in der Wartburgstadt seien so hoch verschuldet, dass sie ihre laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllen könnten. Das ist ein Plus von 0,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Insgesamt sind das etwa 4400 Personen in der Wartburgstadt“, so Reiter.

Leichter Rückgang im Wartburgkreis

Im Wartburgkreis hingegen kam es zu einer leichten Verringerung der Zahlen. Dort listet der Schuldneratlas für dieses Jahr eine Überschuldungsquote von 7,95 Prozent aus. Das sind 0,06 Prozent weniger als noch 2018. Die deutlichste Verbesserung der Überschuldungsquote in ganz Thüringen erlebt der Ilm-Kreis. Er liegt im landesweiten Vergleich in diesem Jahr auf dem 13. Platz mit einer Überschuldungsquote von 9,04 Prozent. Im Jahr 2018 lag der Kyffhäuserkreis noch auf dem zehnten Rang mit 9,57 Prozent.

Erfreulich bleibe, so Reiter weiter, die Verschuldungssituation in Jena: Die zweitgrößte Stadt in Thüringen weise eine Überschuldungsquote von nur 5,93 Prozent (2018: 5,91 Prozent) auf und habe damit auch 2019 den geringsten Wert aller Thüringer Kreise und Städte. Reiter: „In Prozent der Bevölkerung gerechnet sind das nur halb so viele Fälle wie in der Stadt Eisenach.“

Die vorliegende Analyse basiere auf den Daten des Finanzdienstleisters Creditreform. Die Überschuldungsquote setzt sich aus dem Verhältnis der Personen mit erfassten Negativmerkmalen (beispielsweise eidesstattliche Versicherung, Privatinsolvenz, Inkasso-Fälle und anderes) im Verhältnis zu allen Personen ab 18 Jahren.

Männer sind häufiger betroffen als Frauen

Aus den bundesweiten Zahlen lasse sich, so Reiter weiter, erkennen, „dass die Überschuldung Männer (12,46 Prozent) stärker betrifft als Frauen (7,65 Prozent) und sich insbesondere auf die Altersgruppe der 30- bis 39-jährigen Menschen (17,72 Prozent) bezieht.“ Bei den Ursachen für die Überschuldung rangieren als Hauptgründe weiterhin Arbeitslosigkeit, Scheidung/Trennung, unwirtschaftliche Haushaltsführung sowie Krankheit, Sucht und gescheiterte Selbstständigkeit vorn.

Professor Reiter sieht die Entwicklung auch im Freistaat positiv: „Thüringen liegt im deutschlandweiten Ranking auch in 2019 weiter auf einem sehr guten Platz.“ Der Thüringer Durchschnitt liegt bei 9,3 Prozent und damit auch leicht niedriger als im Vorjahr. Das betrifft etwa 170.000 Personen. Der Freistaat liegt beim Bundesländervergleich damit weiterhin an dritter Stelle, der am wenigsten verschuldeten Bundesländer. Der Wert hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verbessert (2018: 9,3 Prozent). Und im Bezug auf die private Überschuldungsquote sei Thüringen, so Reiter, erneut das am wenigsten verschuldete Land unter den neuen Bundesländern.