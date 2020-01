Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenach: Mühlgraben weiter ohne Wasser

Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass in den aufwendig sanierten Mühlgraben auch in den nächsten Wochen und Monaten kein Wasser gelassen werden kann. Wie eine Stadtsprecherin auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte, müssen die Schäden an einem privaten Bauwerk in der Nähe des Gewässers erst beseitigt werden, ehe ein Einlauf wieder möglich ist. Das werde jedoch eine Zeit in Anspruch nehmen, hieß es am Montag aus dem Rathaus.

Als nach der langen Trockenlegung des Mühlgrabens im Oktober 2019 wieder Wasser in den Bachlauf gelassen wurde, kam es kurz danach zu einem Problem bei einem privaten Anlieger, der daraufhin die Schließung des Zuflusses bei der Thüringer Landesanstalt für Umwelt beantragte. Darauf wurde der Wassereinlauf gestoppt.