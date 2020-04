Eisenach: Schwerer Arbeitsunfall am Tor zur Stadt

Auf der Baustelle für das neue Fachmarktzentrum Tor zur Stadt in der Eisenacher Bahnhofstraße ist am Mittwoch kurz nach halb zwei ein 23-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall verletzt worden. Nach ersten Angaben der Landeseinsatzzentrale der Polizei in Erfurt wurde der Mann, der offenbar auf der Großbaustelle arbeitete, am Oberschenkel von einem Stahlträger getroffen. Dieser Stahlträger war wohl an einem Baukran befestigt und laut Polizei unerwartet abgekippt. Der 23-Jährige sei für kurze Zeit eingeklemmt gewesen, hieß es weiter. Der Kranführer habe das abgekippte Stahlteil aber zurückziehen können, so dass der Mann wieder befreit werden konnte. Wie schwer seine Verletzungen letztlich sind, konnte der Polizeisprecher am Mittwochabend noch nicht genau sagen. Nach ersten Einschätzungen trug der 23-Jährige durch den Arbeitsunfall Hämatome und Quetschungen davon.