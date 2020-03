Einsatz der Feuerwehr am 21. März am Eisenacher Roeseplatz

Eisenach: Sofakissen sorgt für Feuerwehreinsatz

Die Eisenacher Berufsfeuerwehr ist am Sonnabend gegen 17.15 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus am Eisenacher Roeseplatz gerufen worden. Der siebenjährige Enkel der Wohnungsbesitzerin hatte beim Spielen ein Kunststoff-Sofakissen gegen eine heiße Ofentürscheibe geworfen. Das Kissen hatte sich an der Scheibe entzündet und waren an der Scheibe kleben geblieben. Die Wohnungsbesitzerin hatte vor Ankunft der Feuerwehr das Kissen entfernt und das Feuer gelöscht. Als die Beamten eintrafen, war das Wohnzimmer mäßig verraucht. Die Feuerwehrleute entfernten die noch vorhandenen verbrannten Kissenreste und löschten die restliche Glut. Anschließend wurde die Wohnung belüftet.