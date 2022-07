Eisenach soll Synagogenstraße bekommen

Der Gedenkort für die ehemalige Synagoge an der Karl-Marx-Straße in Eisenach-

Eisenach. Die Zukunft des Stadtparks beschäftigt unter anderem den Eisenacher Hauptausschuss.

Die Wilhelm-Rinkens-Straße in Eisenach wird im unbewohnten Abschnitt zwischen Goethe- und Karl-Marx-Straße in Synagogenstraße umbenannt. So lautet ein gemeinsamer Antrag von Linke, SPD, Grünen, BfE und FDP-Stadtratsfraktionen, der im Hauptausschuss (HFA) am Mittwoch Zustimmung erfuhr. Zudem wurde die Wiedergeburt der AG Straßennamen in Eisenach angeschoben. Der HFA winkte eine Reihe von Punkten durch, darunter neue Gebühren für Musikschule und Bibliothek oder das Klimaschutzkonzept wo der Stadtrat das letzte Wort hat. Ein Ja gab es für die Nachbesetzung im Kulturbeirat durch Michael Weise (für Jochen Birkenmeier).

Ob der Komplexität des Themas, der Eisenacher Stadtpark ist Dauerbrenner, wird ein Antrag von Gisela Rexrodt (FDP) in den Fachausschuss verwiesen. In ihm wird gefordert, den in einem bedauerlichem Zustand befindlichen Stadtpark in das Servicelevel 1 „Grünanlagen von besonderer repräsentativer denkmalpflegerischer, gestalterischer oder öffentlichkeitswirksamer Bedeutung mit sehr hohem Pflegeaufwand“ der Stadt einzuordnen. Es gibt Handlungsbedarf.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Haushaltssatzung 2022 wird den Stadtrat in Kürze in einer Sondersitzung beschäftigen. Viel ist dazu debattiert wurden, sagt Ausschussmitglied Jonny Kraft (SPD), allerdings mit wenig Erkenntnisgewinn. Im HFA wurde Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) an die vielen offenen Fragen aus den Fraktionen erinnert. Man sei dran, hieß es aus der Kämmerei. Ein Antrag vom Thomas May, 80.000 Euro bei Baugrunduntersuchungen für Spiel- und Bolzplätze zu sparen und dafür statt dessen Bäume im Stadtgebiet zu pflanzen wurde abgelehnt.