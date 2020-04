Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenach: Tafel für Notfälle weiterhin erreichbar

Seit dem 19. März ist die Eisenacher Tafel, die bedürftige Menschen mit Lebensmitteln versorgt, geschlossen. Es gibt daher keine öffentlichen Zeiten für die Lebensmittelausgabe. Alle Tafelkundinnen und Tafelkunden, die sich wegen der Corona-Krise in einer noch schwierigeren Lebenssituation befinden und nicht mehr wissen, wie sie sich und ihre Familie ernähren sollen, können sich jedoch telefonisch oder per E-Mail an die Caritas-Mitarbeiter wenden. In dringenden Fällen werde ein Tafel-Notfallpaket zur Verfügung gestellt, so Johannes Kinder, Leiter der Caritas hier vor Ort.

Da zurzeit eine Verlängerung der bereits ausgegebenen Tafelausweise nicht mehr möglich sei, behielten alle Tafelausweise, die ab März 2020 bis zur Wiedereröffnung der Tafel ablaufen, bis auf Weiteres ihre Gültigkeit und müssten nicht verlängert werden. Dies gelte auch für die Medikamentenhilfe. In Absprache mit den teilnehmenden Apotheken kann diese auch mit ab März abgelaufenen Tafelausweisen weiterhin genutzt werden, so Kinder.

Hilfesuchende erreichen das Obdachlosenprojekt und die Tafel auch in Corona-Zeiten unter Telefon: 03691/7339072 und 03691/7339074 sowie per E-Mail unter op-ea@caritas-bistum-erfurt.de.