Eisenacher EC-Karten-Dieb gesucht

Die Kripo Gotha fahndet nun öffentlich nach einem unbekannten Täter, der bereits im Dezember 2018 einer 84-jährigen das Portemonnaie stahl. Seitdem hob er mehrere tausend Euro von ihrem Konto ab. Bei einer Geldabhebung am 1. Dezember 2018 wurde er von der Überwachungskamera des Geldinstituts am Nordplatz in Eisenach aufgezeichnet. Wer kann Angaben zur abgebildeten Person machen? Hinweise nimmt die Kripo unter Telefon: 03621/781424 entgegen.

