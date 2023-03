Eisenacher Elefantenrutsche wartet noch auf Umsetzung

Arbeiter der Firma Jens Frank Bauservice bauen den Spielplatz ab und bringen die Spielgeräte an den neuen Standort. Einzig der Elefant ist bis zuletzt verblieben und wartet auf seine Umsetzung.

Eisenach. Umstrittene Demontagearbeiten eines Spielplatzes im Eisenacher Thälmannviertel sind fast abgeschlossen.

Insgesamt gut eine Woche haben die Mitarbeiter der Firma „JeFra“ Bauservice aus Wandersleben für die Demontage des Spielplatzes an der Wilhelm-Pieck-Straße im Thälmannviertel, inklusive der umstrittenen Baumfällungen benötigt. Am Donnerstag harrte nur noch der kleine Elefant auf seine Versetzung an einen neuen Standort auf einer Wiese vor der gegenüberliegenden Wartburgschule. Die tierische Betonrutsche steht unter Denkmalschutz und wurde erst kürzlich saniert. Der Spielplatz wird verlegt, um Platz für einen Neubau der Städtischen Wohnungsgesellschaft zu machen.