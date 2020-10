Gaststättenbetreiber Christian Thomas am Zapfhahn für das Bier. Er bezeichnet den neuerlichen Lockdown als Katastrophe.

Wartburgregion. Der Eisenacher Einzelhandel erwartet Umsatzeinbußen. Erste Museen in der Stadt schließen.

Eisenacher Gastronomen in Sorge wegen Ausfall des Weihnachtsgeschäftes

Das Dichtmachen der Gaststätten war eines der Hauptgesprächsthemen auf dem Markt am Donnerstag. Andreas Gutsell, Kreisvorstand des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga in Eisenach, hofft vor allem, dass die von der Politik angekündigten Hilfen für die Gastronomie auch so fließen: „Wichtig ist, dass uns diesmal unproblematisch geholfen wird." Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog