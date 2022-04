Eisenacher Künstlerin Elke Albrecht stellt in Erfurter Galerie aus

Elke Albrecht stellt derzeit in der Galerie „Hammerschmidt+Gladigau“ von Monique Förster und Dirk Teschner in der Trommsdorffstraße 15 in Erfurt aus.

Eisenach/Erfurt. Unter dem Titel „PLEASURE.“ sind acht Werke aus den letzten zwei Jahren zu sehen.

Die Eisenacher Künstlerin Elke Albrecht stellt derzeit unter dem Titel „PLEASURE.“ im Bahnhofsviertel der Landeshauptstadt acht eigene Arbeiten aus. Die Galerie „Hammerschmidt+Gladigau“ von Monique Förster und Dirk Teschner ist in der Trommsdorffstraße 15 in Erfurt zu finden. Die gezeigten Werke der Malerin aus dem Eisenacher Ortsteil Madelungen, die bis zum 12. Juni zu sehen sind, entstanden in den zurückliegenden zwei Jahren. Die Galerie in zwei alten, nebeneinanderliegenden Ladengeschäften sei rund um die Uhr geöffnet. Mit Bedacht wählte die Künstlerin für diesen besonderen Ausstellungsort passende Werke aus.

Zur „Langen Nacht der Museen“ in Erfurt am Freitag, 13. Mai, wird die Künstlerin in der Zeit von 18 bis 22 Uhr interessierte Gäste über ihre Kunst informieren.

In einer der letzten Ausstellungen zeigte das Schloss Dryburg in Bad Langensalza in der Gemeinschaftsschau „Weibsbilder 2.0“ Werke der Eisenacher Künstlerin sowie auch die Jenaer Galerie „Huber& Treff“.

Die Absolventin der Hochschule für Kunst und Design Burg Giebichenstein Halle, die 2015 ein Stipendium der Pollock-Krasner Foundation in New York erhielt, erhält auch immer wieder Lehraufträge.