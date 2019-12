Eisenacher Opel-Werk hält Lärmwerte ein

Noch immer stehen am Eisenacher Opelwerk die Lastwagen Schlange, um abgefertigt zu werden. In Zeiten termingenauer Just-in-time-Produktion fehlen größere Lager. Also bleiben die Teile so lange auf den Lkw, bis diese entladen werden können. Das spricht dafür, dass in den Montagehallen noch nicht die volle Auslastung erreicht ist. Von Opel heißt es auf Anfrage unserer Zeitung, dass „die Kapazität erfolgreich hochgefahren wird“. Man befinde sich „auf einem guten Weg, die volle geplante Kapazität zu fertigen.“

Eine genaue Zahl wurde nicht genannt. Das Handelsblatt hatte im Oktober von 220 Grandland X pro Schicht als Ziel berichtet. Geschafft wurden aber nur 90, und der Stau der Lastwagen vor den Opel-Toren war noch größer. Seitens Opel wird erneut betont, dass der Umbau im Sommer der umfangreichste seit Bestehen des Eisenacher Werks gewesen ist. Von den bis dato produzierten Kleinwagen Adam und Corsa wurde die Produktion auf den Grandland X umgerüstet. Der Übergang zu einer Plattform der französischen PSA-Gruppe sei mit „grundlegenden Anpassungen der Abläufe, Prozesse und auch der IT-Landschaft einhergegangen“. Diese Anpassung dauert offenbar mehr Zeit als ursprünglich angenommen.

Erste Testläufefür die Hybrid-Version

Nach Angaben des Unternehmens wird aktuell in zwei Schichten gearbeitet, in der Früh- und Spätschicht. Zusätzliche Schichten würden „wegen der guten Nachfrage“ an Samstagen gefahren. In dieser Woche habe es außerdem erste Testläufe in der Produktion des Grandland X Hybrid4 gegeben, der ab dem kommenden Jahr hergestellt werden soll. Sowohl der SUV mit herkömmlichem Antrieb als auch die Hybrid-Version sind laut Opel „zukunftsträchtige Produkte“ für das Eisenacher Werk.

Zum neuen Logistikkonzept hieß es auf Nachfrage unserer Zeitung, dass „verschiedene Transportmittel ökonomisch und ökologisch sinnvoll kombiniert“ würden. Dazu zähle auch die Bahn. In städtischen Gremien hat es aktuell Diskussionen über die Verkehrsbelastung und die wartenden Schlangen von Lastern an den Werktoren gegeben. Stadträtin Gisela Rexrodt (parteilos, für die FDP) hatte sogar einen Antrag gestellt, weil sie vermutete, dass Opel die vom Bebauungsplan für das Werksgelände in Eisenach-West vorgegebenen Lärmwerte nicht mehr einhält.

Autobauer hat ein schlüssigesSchallgutachten vorgelegt

Doch Arno Minas, Leiter des städtischen Bau- und Umweltamts, versicherte, dass Opel mit seinem neuen Logistikkonzept eine Schallprognose vorgelegt hat, die den Festsetzungen des Bebauungsplanes entspricht. Es wäre nur in einem Fall knapp geworden: Wenn der öffentliche Charakter der Straßen, die zum Werk führen, von der Stadt sozusagen „entwidmet“ worden wäre. Dann wäre der Lärm dem Industrieunternehmen zugeordnet worden. Doch diese ursprüngliche Beschlussvorlage an den Stadtrat hatte Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) zurückgezogen und nicht wieder vorgelegt. Ansichts der Aussagen von Arno Minas zog auch Gisela Rexrodt ihren Antrag zurück.

Eine Bestätigung dafür, dass von Opel nicht mehr Lärm ausgeht, lieferte Ludger Konopka, sachkundiger Bürger für die AfD im Ausschuss für Stadtentwicklung, der in Stedtfeld wohnt: „Von Opel höre ich gar nichts.“ Viel lauter sei der Lieferverkehr einer Wäscherei, die im Gewerbegebiet von Stedtfeld ansässig sei. Deren Geruchsbelästigung sei auch hoch. Während Opel die Geruchsbelästigung durch die Lackiererei in den Griff bekommen habe.